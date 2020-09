Elisabetta II: i meme più divertenti del web sulla Regina

Elisabetta II è uno dei personaggi contemporanei più popolari e il suo essere una Regina iconica e soprattutto immortale ha ispirato tantissimi meme sul web. Ma anche le recenti vicissitudini della Famiglia Reale hanno dato una spinta alla creatività dei "sudditi" (inglesi e non).

La regina Elisabetta è uno dei personaggi che hanno caratterizzato questo secolo e il precedente. Siede sul trono del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal 1936 ed ha 94 anni. Grazie alla sua energia sembra che il tempo per lei non sia mai passato. Infatti la maggior parte dei meme più divertenti che girano in rete scherzano sulla sua età e sulla sua presunta immortalità.

La Regina esisteva già prima della Creazione. Dio mostra il Paradiso terrestre ad Adamo ed Eva. E quando Adamo gli chiede "Dio, chi è quella nel lago" indicando la Elisabetta II Dio gli risponde: "Non lo so, stava già la quando sono venuto qui".

Quando la Regina si gode una bella giornata di sole pensa ai bei tempi, come quelli della peste del 160.

Nel suo discorso di Natale, la Regina ricorda Gesù: i due sono stati compagni di classe... e magari gli ha dato anche qualche consiglio utile.

A Natale la sempreverde Elisabetta II si preoccupa per una categoria alla quale non sente di appartenere, quella degli anziani, magari rivolgendo un pensierino a Carlo.

Vegetariani, fatevi da parte: la nostra Regina ha mangiato anche la carne di dinosauro, perfetta da grigliare!

A proposito di dinosauri, il velociraptor era il cucciolo preferito dalla Regina Elisabetta II, fino alla sua estinzione.

Quando una vecchia foto fece nascere la bislacca teoria che l'ecologista e attivista Greta Thunberg fosse una viaggiatrice del tempo fu la Regina a mettere un freno a tutte le dicerie: "Strano io non l'ho mai vista" disse, convincendo tutti.

Sembra che Elisabetta II sia rimasta molto contrariata dalle dimissioni di Papa Benedetto XVI, dopotutto a 85 anni si è ancora giovani per andare in pensione. Già si ritira? Ma che carino.

Quando la classe del 1936 del Liceo frequentato dalla Regina Elisabetta II si riunisce, la sovrana ormai è l'unica a presentarsi.

Come in una puntata speciale di Quark, siamo sicuri che Elisabetta II prima o poi ci rivelerà il segreto dell'immortalità.

Dopo il ricovero del Premier Boris Johnson in ospedale Elisabetta II del Regno Unito si rivolse alla nazione indossando un abito verde brillante che divenne l'oggetto di una serie di meme.

Il vestitino si trasformo in una maglietta rossa con l'immagine del rivoluzionario Che Guevara.

Ma il vestito verde fu adattato anche per trasformare la Regina in un membro dell'equipaggio di Star Trek.

La Regina è considerata molto Rock e quindi può tranquillamente indossare una t-shirt degli Iron Maden.

Durante l'emergenza sanitaria la regina ha dispensato consigli. "Smettetela d'impastare" è stato il suo consiglio a tutti i pizzaioli e panificatori improvvisati dopo aver brindato alla sua salute. La nostra, si sa, è cagionevole.

Numerose sono anche i meme dedicati alla regina presi dal mondo dei fumetti:

Thanos contro Elisabetta II vede il villain dell'MCU soccombere dopo un impari combattimento. Il carisma della regina è imbattibile.

Anche l'Immortalità di Deadpool sbandierata dai fan del superoe fa sorridere Elisabetta, che di immortalità se ne intende.

I sette Power Rangers sono in realtà un unico personaggio, ovviamente lei Queen Elizabeth in versione technicolor.

Quando Harry e Meghan hanno detto addio alla corte di Londra i meme si sono sprecati

La presunta fiction Netflix che vede protagonisti Harry e Meghan diventa: Un posto altrove. Altro che Palazzo Palladini.

La regina saluta Harry con una sua personale versione (in inglese) del testo scritto da Morgan per il suo litigio con Bugo a Sanremo "Le buone intenzioni e l'educazione. La tua foto profilo, buongiorno e buonasera. E la gratitudine..."

Ma la nonna non porta rancore e allora alla fine "ci sentiamo per prenderci un caffè" è il modo migliore per chiudere la vicenda.

E poi...

Per chi non ha visto la serie sappiate che alla fine sarà Elisabetta a sedersi sul Trono di Spade, in attesa dei libri di George R. R. Martin.

E infine un saluto reale a tutti: "Buona giornata belli". Firmato la Vostra Regina Elisabetta II regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth.