Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono una nuova coppia? Le foto rivelatrici su Instagram

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono davvero una nuova coppia? Il pilota automobilistico ha condiviso nelle sue storie di Instagram alcune foto con la showgirl: dopo mesi di gossip, i due sembrano aver deciso di uscire allo scoperto.

È dai tempi del Grande Fratello Vip 5 che si parla di una relazione tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. Tutto è nato dalla scoperta che la macchina con cui il pilota gira per Montecarlo ha come iniziali della targa personalizzata i numeri 8 e 80, il giorno e l'anno di nascita della showgirl, nata l'8 febbraio del 1980. Elisabetta durante il reality, pressata da Alfonso Signorini, ha smentito lo scoop sottolineando che anche la sua targa e quella di Flavio Briatore iniziano con gli stessi numeri.

Stefano Coletti ieri sera però ha pubblicato su Instagram alcune foto con Elisabetta Gregoraci: in una sono abbracciati, nell'altra le loro teste sono vicine. Purtroppo il pilota ed Elisabetta sono stati ricoperti di insulti da quella parte di utenti che non ha capito che il reality è terminato da qualche mese e che è ora di andare avanti ciascuno con la propria vita. Stefano quindi si è visto costretto a fare un nuovo post in cui ha precisato: "Vedo tanti insulti. Quindi ci tengo solo a dire che Elisabetta Gregoraci ed io non stavamo assieme prima del GF Vip. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi 2 mesi. Allora non è una bugiarda come state insinuando".

Stefano Coletti, nato a Monaco nel 1989, è stato pilota di Formula 3, attualmente gareggia nella nella GP2 (campionato di Formula 2). Nella foto che ha pubblicato su Instagram sul suo braccio si legge tatuala la frase "sei l'epicentro del mio terremoto". Subito i fan del Grande Fratello Vip 5 si sono ricordati che sulla casa di Cinecittà era passato un aereo dedicato alla conduttrice di Battiti Live con la stessa scritta, che poi è una parte del brano 9.3 di Mr Rain, tanto che in quei giorni si parlò di un flirt tra la showgirl ed il rapper.

Nel frattempo Elisabetta Gregoraci ha scelto la strada del silenzio e non ha commentato le foto di Stefano né ha risposto agli insulti degli haters.