Elisabetta Gregoraci ha querelato Giulia Salemi? Marcello, avvocato di entrambe, spiega cosa è successo

Elisabetta Gregoraci ha querelato Giulia Salemi? La risposta è no, e a spiegare quanto accaduto è stato Marcello D'Onofrio, avvocato delle due vippone, dalle colonne di Fanpage.

Lunedì scorso Elisabetta Gregoraci è entrata nel cucurio del Grande Fratello Vip 5 per un ennesimo confronto con Pierpaolo Pretelli. Quest'ultimo temeva che l'ex moglie di Briatore stesse in qualche modo condizionando il parere dei fan su di lui dopo il suo avvicinamento a Giulia Salemi.

Subito dopo Elisabetta ha parlato con l'influencer milanese a cui ha fatto capire che non tollera l'idea che la si nomini in continuazione dicendo che per questo aveva contatto Marcello: sentendo questo nome la Salemi ha chiesto se l'avesse diffidata ma la Gregoraci ha preferito lasciarla nel dubbio.

Il giorno dopo si è capito che le due concorrenti condividono lo stesso avvocato, Marcello D'Onofrio. Il prefessionista è stato contattato da Fanpage per sapere se veramente si sia aperto un contenzioso tra le due ex coinquiline. L'avvocato ci tiene a rasserenare gli animi: non c'è stata nessuna azione legale da parte della Gregoraci. "Non è successo niente. Elisabetta sa che sono anche l'avvocato di Giulia da tantissimi anni, anche se lo sono molto prima di Elisabetta. La conosco da 15 anni". Marcello D'Onofrio ritornando all'incontro tra le sue assistite ha detto "A Elisabetta, come aveva già spiegato quella sera davanti alle telecamere, aveva dato fastidio il fatto che troppo spesso Giulia avesse parlato di lei e, avendola trovata a volte offensiva, le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video 'incriminati'. È ovvio che, essendo l'avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti".

La situazione sembra sotto controllo, Giulia ha capito l'avvertimento e da lunedì sera ha smesso di tirare in ballo la Gregoraci e se le cose continueranno così la Salemi non corre rischi: "Elisabetta ha solo voluto far capire a Giulia che quando sarebbe uscita le avrei spiegato quali sono state le frasi che Giulia non avrebbe mai dovuto dire, ma è ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni ed Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà.Tutto qua".