Elisabetta Gregoraci: Flavio Briatore vuole rivedere gli accordi di divorzio dopo il Grande Fratello Vip 5?

Elisabetta Gregoraci rischia di perdere i privilegi dell'accordo di divorzio con Flavio Briatore? Secondo il settimanale Nuovo, l'imprenditore sarebbe arrabbiatissimo perchè al Grande Fratello Vip 5 il suo nome è stato tirato in ballo troppo spesso.

L'eco della partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 ha infastidito Flavio Briatore. L'imprenditore era contrario alla presenza dell'ex moglie al reality e le aveva chiesto esplicitamente di non tirarlo in ballo nelle dinamiche della casa. Il nome di Briatore invece è venuto fuori troppo volte, per esempio quando Elisabetta ha detto che l'ex marito le ha chiesto di risposarla e recentemente quando la Gregoraci ha accusato Giulia Salemi di averci provato con Flavio.

La notizia è stata diffusa dal settimanale Nuovo che ha scritto: "Flavio Briatore a quanto pare non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio all'interno della casa più spiata d'Italia. Addirittura il ricco manager sarebbe 'nero dalla rabbia' nei confronti della showgirl per le voci esplose sui giornali e sul web con la sua partecipazione al reality condotto da Signorini e sarebbe pronto a rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio. Il nome di Flavio continua a spuntare fuori. Essere tirato in ballo non va proprio giù a Briatore, che non è un concorrente del Gf Vip! Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell'ex moglie".

Flavio sarebbe infastidito anche da quello che sta succedendo nei salotti televisivi di Mediaset dove Nino Magli, che si dichiara un ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, ha detto "Mi sono sentito tradito perché l'ho presentata ai miei figli poi ho scoperto che nello stesso periodo, oltre a stare con me e con Briatore, ci sono altre persone che hanno dichiarato di essere state con lei". L'agente da Barbara D'Urso ha detto di essere disposto a sottoporsi alla macchina della verità e ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di parlare dopo tredici anni "Mi sono esposto dopo 13 anni, ma prima ho provato a mandarle dei messaggi. Il primo l'ha letto e non ha risposto, nel secondo in cui le facevo sapere che mi cercavano per delle interviste, mi ha bloccato dopo pochi secondi".