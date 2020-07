Elisabeth Moss diventa una serial killer nella serie "Candy"

Elisabeth Moss, già star di The Handmaid's Tale, tornerà in tv con la serie Candy, in cui interpreterà una serial killer.

Elisabeth Moss sarà la protagonista di una nuova serie, intitolata Candy, dopo il successo di The Handmaid's Tale, e interpreterà quindi sul piccolo schermo una serial killer.

Il progetto racconterà la storia vera dell'assassina texana Candy Montgomery e della sua vittima, Betty Gore, e verrà prodotta da Universal Studio Group.

La serie Candy è stata ideata da Nick Antosca e da Robin Veith (Mad Men) e sarà ambientata negli anni '80, in Texas. Al centro della trama ci sarà Candy Montgomery (Elisabeth Moss), una donna che sembra avere tutto nella vita: un buon lavoro, un marito amorevole, una figlia e un figlio, e una bella casa in periferia. Quindi perché ha ucciso la sua migliore amica Betty Gore, che frequentava come lei la chiesa, con un'ascia?

Elisabeth ha dichiarato: "Ho voluto interpretare da tempo un'anti-eroina e ho cercato di lavorare di nuovo con Robin dopo Mad Men da molto tempo, quindi quando mi ha chiesto se volevo interpretare una casalinga del Texas che, come sostengono alcune persone, è riuscita a compiere un delitto senza essere punita, ho semplicemente risposto 'Dove firmo?'. Aggiungere l'opportunità di lavorare con Nick dopo il suo incredibile lavoro in The Act era come prendere un delizioso dessert e metterci 100 ciliegine sopra".

Moss, oltre a essere June nello show The Handmaid's Tale, ha recentemente interpretato il film L'uomo invisibile diretto da Leig Whannell, accolto in modo molto positivo dalla critica e dal pubblico.

Tra i prossimi progetti dell'attrice, coinvolta nella serie anche come produttrice esecutiva in collaborazione con UCP, ci sono The French dispatch del regista Wes Anderson e Next Goal Wins di Taika Waititi.