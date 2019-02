Elisa & Marcela, le protagoniste del film Netflix a Berlino: le foto

E' stato presentato a Berlino 2019 Elisa & Marcela, film prodotto da Netflix e diretto da Isabel Coixet, accompagnata alla manifestazione dalle giovani protagoniste Natalia de Molina e Greta Fernández.

Attrici e regista hanno posato per le foto di rito, esternando un grande senso di unione tra di loro e mostrandosi sempre sorridenti e disponibili, posando divertite davanti ai tanti fotografi. Elisa & Marcela è stato accompagnato dalle polemiche a causa della fazione di detrattori del sito di streaming Netflix in quanto produttore di un film in concorso. I puristi dei film in sala hanno infatti duramente attaccato la pellicola (che comunque avrà distribuzione certa nelle sale spagnole) protestando sul red carpet e fischiando rumorosamente alla comparsa del logo di Netflix a film ancora non iniziato.

Seppur ambientato nei primi del novecento Elisa & Marcela parla dell'attualissimo tema dei matrimoni tra individui dello stesso sesso: racconta infatti la storia vera di Elisa Sánchez Loriga e Marcela Gracia Ibeas, due donne che nel 1901 decisero, seppur on l'inganno, di coronare il loro amore con il matrimonio, la prima unione omosessuale registrata in Spagna.