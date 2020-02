Elisa De Panicis: la foto sexy e il Coronavirus, gli insulti per quella frase

Elisa De Panicis parla del Coronavirus e fa infuriare i follower che la rimproverano nei commenti di una foto sexy. L'influencer ha fatto una storia su Instagram e ha fatto infuriare tutti parlando della diffusione del virus al nord.

Non tutte le storie di Instagram hanno un lieto fine. Anche un influencer come Elisa De Panicis, abituata a riscuotere il consenso unanime dei follower, finisce sotto la gogna degli haters quando decide di dire cosa pensa dell'emergenza Coronavirus. Stesa sul letto, Elisa se la ride parlando della situazione in Italia "Per una volta il Sud ha vinto contro il Nord, perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere. Per una volta Lombardi, Veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono. Questa per me è la cosa più bella del Coronavirus, finalmente!".

VERGOGNA, RISPETTO PER LE VITTIME!

Mi dicono che questa persona sia un ex concorrente del #Gfvip e una influencer. Direi che è una “brutta” influencer, visto che saluta il #coronavirus come una punizione contro chi lei odia. Rispetto per i morti. #COVID19 #gf #COVID2019 pic.twitter.com/F65ey1nrNS — Alessandro Morelli (@AMorelliMilano) February 27, 2020

Alcune di queste frasi, a dir poco fuori luogo sono state cancellate, ma eliminare le tracce su internet è difficile ed ecco che il video diventa virale e gli insulti iniziano a piovere sull'influenzar che poco dopo prova a scusarsi "Ragazzi, ehm, era una battuta per sdrammatizzare tutta la situazione che c'era in Italia". Ma Elisa non è abituata a scusarsi e si vede "Era per dire che... dato che i voli erano tutti bloccati, tutti i treni erano bloccati, ho detto: vabbè, a sto punto, se dovessi guardare la positività di tutto ciò, cioè siamo bloccati in Italia. Ero anche io bloccata a Milano, tutto qui. Assolutamente, è una cosa grave che c'è un virus in giro ma, indipendentemente da come affrontiamo questa situazione, ci cambia la vita. Perché è ovvio che se e ci chiudiamo in casa, ci viene l'ansia, non usciamo e tutto... cioè, secondo me, la cosa migliore è mettersi la mascherina, mettersi i guanti, lavarsi spesso...".

Le scuse non sono piaciute, Elisa non né stata perdonata, sotto una delle sue ultime foto sexy si leggono numerosii insulti: "IGNORANTE. Pubblichi foto praticamente nuda perché è l'unica cosa che puoi fare. Inizia a migliorare la dialettica prima di pubblicare qualche altro video" si legge tra i commenti e "Mi sa che hai la plastica pure nel cervello... no scherzavo, non ce l'hai il cervello". Al Grande Fratello Vip Elisa disse "lo spagnolo mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento cafona", facendo arrabbiare i napoletani, oggi ha fatto arrabbiare quelli del nord. Non c'e che dire la De Panicis almeno un merito lo ha, sta unendo il paese sotto un'unica bandiera, quasi come fa la nazionale di calcio ai mondiali.