Elijah Wood e Nell Fisher nel primo trailer del classico per famiglie Bookworm

È stato diffuso il primo trailer di Bookworm, il prossimo film d'avventura del regista Ant Timpson, che racconta di un padre e una figlia che esplorano la natura selvaggia della Nuova Zelanda alla ricerca di un mitico grande felino.

Situato tra il tono de La famiglia Robinson e le battute che hanno reso leggendario Trappola per genitori, Bookworm è un film di avventura familiare vecchio stile. Per il suo secondo lungometraggio, Timpson riunisce i suoi colleghi di Come to Daddy. Il regista collabora ancora una volta con la star Elijah Wood, lo sceneggiatore Toby Harvard e il direttore della fotografia Dan Katz, questa volta per un'avventura a misura di bambino nella natura selvaggia della Nuova Zelanda, terra natale dello stesso regista.

Potete vedere il trailer qui sotto, che IndieWire ha presentato in esclusiva prima dell'anteprima americana del film al Fantastic Fest il 22 settembre.

I dettagli del film

Accanto all'esordiente Nell Fisher (che presto vedremo nella quinta stagione di Stranger Things) nel ruolo dell'inarrestabile Mildred, Wood interpreta Strawn Wise, l'aiutante di fatto della figlia, nonché mago. Con un nome del genere, si sa che questo padre fannullone è un fan di David Copperfield - e forse l'unico adulto disponibile ad aiutare la ragazzina di 11 anni.

Quando la madre di Mildred (Morgana O'Reilly) finisce in ospedale, il protagonista escogita un piano ingegnoso per pagare le spese mediche. Basta uscire andare in campeggio e trovare la Pantera di Canterbury: una leggenda locale che promette 50.000 dollari a chiunque riesca a ottenere una prova fotografica della sua esistenza.

Il tenero film è molto lontano dal tono che ha trasformato la precedente pellicola di Timpson in un trionfo atipico tra gli appassionati di slasher, ma il punto di svolta è ancora più sorprendente come testimonianza delle sue capacità di esecutore di qualsiasi genere. Bookworm uscirà negli Stati Uniti e on demand il 18 ottobre.