Elijah Wood manifesta contro l'ICE: "Le uccisioni in Minnesota sono terribili"

La star de Il signore degli anelli ha partecipato ad una manifestazione improvvisata a Park City contro l'agenzia federale e il suo operato.

Una manifestazione nata spontaneamente e durata circa dieci minuti è andata in scena a Park City, nello Utah, a margine del Sundance Film Festival che si sta svolgendo in questi giorni. Circa 100 manifestanti si sono radunati fuori dal 577 di Main Street.

L'obiettivo della folla era quello di protestare contro le continue retate dell'ICE e ricordare i cittadini di Minneapolis assassinati negli ultimi giorni come Alex Pretti e Renee Nicole Good, uccisi rispettivamente da agenti dell'ICE e della Board Patrol.

La protesta a Park City con Elijah Wood

'Sundancers Melt Ice' è durata fino al tramonto al grido di 'Love melts Ice! Love melts Ice!' e alla manifestazione ha partecipato anche la star de Il signore degli anelli Elijah Wood: "Le persone che sono state uccise illegalmente a colpi di arma da fuoco in Minnesota... è terribile" ha dichiarato Wood a Deadline "Eccoci qui a questo festival cinematografico che serve a unire le persone; serve a raccontare storie da tutto il mondo. Qui non siamo divisi, ci stiamo unendo" ha concluso.

Elijah Wood in una scena de Il signore degli anelli

Molti attori e attrici nel weekend presenti al Sundance Film Festival hanno condannato le azioni spregevoli dell'ICE e indossato le spille con la scritta 'ICE Out' alle varie première che sono andate in scena a Park City.

La tradizione delle proteste al Sundance Film Festival

All'inizio del festival, il deputato della Florida Maxwell Frost è stato vittima di un'aggressione a sfondo razziale nel corso di un party ma l'aggressore è stato in seguito arrestato.

Proteste e politica al Sundance Film Festival fanno parte della sua estetica e della sua tradizione. Due anni fa, ci fu una protesta pro-palestinese che chiuse Main Street e vide la presenza della star di Scream Melissa Barrera. Nel 2018 ci fu una marcia delle donne; alla manifestazione parteciparono star del calibro di Jane Fonda, famosa per il suo attivismo, Tessa Thompson, Common e Gloria Allred che intervennero nel corso dell'evento.