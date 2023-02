Elijah Wood critica AMC Theatres: "Le sale cinematografiche devono rimanere un luogo democratico"

L'attore Elijah Wood ha voluto criticare pubblicamente la scelta compiuta da AMC Theatres che in alcune sale venderà i biglietti del cinema a costi diversi in base al posto.

Elijah Wood ha duramente criticato l'annuncio che AMC Theatres modificherà i prezzi dei suoi biglietti in base alla posizione del posto selezionato in sala.

L'attore ha infatti voluto difendere la possibilità di poter accedere alle proiezioni a prescindere dalla propria situazione economica.

In un messaggio pubblico, Elijah Wood ha dichiarato: "La sala cinematografica è e sarà sempre uno spazio sacro democratico per tutti".

La star della saga Il Signore degli Anelli ha quindi aggiunto: "Questa nuova iniziativa di AMC Theatres penalizzerebbe essenzialmente le persone con un basso reddito e premierebbe chi guadagna di più".

Le critiche all'iniziativa sono state molte nelle ultime ore e anche tra i giornalisti c'è chi ha ribadito che fare distinzioni in base alle capacità economiche è un'idea sbagliata e discriminatoria, che fa compiere dei drammatici passi indietro al settore.

AMC proverà il nuovo sistema di prezzo in alcuni cinema di New York, Chicago e Kansas City. L'intenzione sarebbe di espandere la possibilità entro i prossimi mesi in altre città.

La Sightline Initiative prevede che ci siano posti "standard" al costo tradizionale, "value" che sono posizionati nelle prime file e in altre aree della sala a un prezzo ridotto, e "Preferred" che sono i posti situati al centro della platea e avranno un costo più elevato.