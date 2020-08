Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati ricoverata d'urgenza per Coronavirus

Eliana Michelazzo è stata ricoverata d'urgenza in ospedale: solo ieri aveva annunciato di avere il Coronavirus e di stare bene ma le sue condizioni sono peggiorate in mattinata. L'ex manager di Pamela Prati aveva raccontato di essere stata ad una festa al Billionaire dove i protocolli di sicurezza non erano stati rispettati.

Eliana Michelazzo dopo aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne è salita agli onori della cronaca ai tempi del falso matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Ieri Eliana aveva raccontato all'Adnkronos di aver contratto il Covid-19: "Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io". Oggi lo stato di salute della Michelazzo è peggiorato: è stata ricoverata d'urgenza all'Umberto I di Roma perchè le sue condizioni hanno spaventato i medici che hanno deciso di trasportarla in ospedale con un'ambulanza.

Eliana Michelazzo aveva raccontato di essere andata ad una festa nel locale di Flavio Briatore e la descrive come una scena dell'inferno dantesco: "La gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento. Negli altri locali c'era lo spazio mentre da Briatore no". La Michelazzo ha raccontato che al Billionaire: "c'era uno spruzzo di aria gelida che arrivava all'improvviso, una ventata che si propagava per tutto il locale. Immaginate che con il sudore chi era infettato ha propagato il virus per tutto il locale".

Il Billionaire è stato chiuso dopo che circa 60 dipendenti sono stati trovati positivi al Coronavirus e lo stesso Flavio Briatore è stato ricoverato in ospedale perchè il suo tampone è risultato positivo.