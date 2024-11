Elezioni USA 2024, dove seguirle in TV e in streaming anche in Italia: ecco orari e canali

Non solo Enrico Mentana, nel 2024 la corsa alle Elezioni USA è più aperta che mai anche in TV: ecco come seguire in diretta il duello all'ultimo voto tra Kamala Harris e Donald Trump anche in Italia.

Kamala Harris o Donald Trump? Le elezioni USA 2024 stabiliranno chi tra la candidata democratica e l'ex presidente repubblicano si insedierà alla Casa Bianca per i prossimi 4 anni. La lunga giornata elettorale, che durerà circa 18 ore, dalle 12:00 del 5 novembre alle 6:00 di mattina del 6 novembre, sarà seguita anche in Italia, nelle sue fasi finali, in TV e in streaming. Se l'appuntamento immancabile è quello con la maratona di Enrico Mentana, quest'anno alla contesa si aggiunge anche Amazon Prime Video.

Elezioni USA: gli orari delle dirette

Si comincia ufficialmente stasera, martedì 5 novembre alle 21:20 con la lunghissima maratona di È sempre Cartabianca su Rete 4 e si prosegue, alle 23:00 e alle 23:40, con, rispettivamente, la lunga diretta di SkyTg24 e il consueto appuntamento su Rai 1 con Porta a Porta di Bruno Vespa. Solo pochi minuti dopo toccherà all'ormai cult Maratona Mentana su La7. La serie di speciali si concluderà domani, mercoledì 6 novembre alle 14:50, quando andrà in onda su Rai 3 lo Speciale TG3 dedicato al commento dei risultati.

Le elezioni USA 2024 in TV

Come gia detto, saranno molti i programmi in onda sulle nostre reti che, a partire dalla prima serata, saranno completamente dedicati alla battaglia all'ultimo voto tra Kamala Harris e Donald Trump. Ecco come RAI, Mediaset, La7 e gli altri seguiranno le elezioni presidenziali americane. Naturalmente sarà possibile seguire tutti i programmi che verranno citati anche in streaming sulle piattaforme delle rispettive reti.

Su La7 c'è Enrico Mentana

A dare il benvenuto nella prima serata della rete di Urbano Cairo ci penserà Giovanni Floris con una nuova puntata di DiMartedì. A mezzanotte circa la linea passerà a Enrico Mentana che darà il via alla maratona Mentana speciale Elezioni USA. L'ormai immancabile speciale elettorale farà compagnia al pubblico, fino alle 9:40 della mattina del 6 novembre, con notizie in diretta dagli Stati Uniti e analisi del voto. In studio, il direttore del TG La7 sarà accompagnato da diversi ospiti.

Mediaset punta su Bianca Berlinguer

Se gli USA potrebbero eleggere per la prima volta una donna alla presidenza, anche Mediaset, in controtendenza con le reti concorrenti, ha deciso di puntare tutto, nella notte delle Elezioni USA 2024, su un volto femminile. Sarà Bianca Berlinguer infatti a condurre la maratona di È sempre Cartabianca su Rete 4, che terrà compagnia al pubblico della rete dalle 21:20 del 5 novembre fino alle 6:00 di mattina di mercoledì 6.

Il commento passerà poi a Cesara Buonamici che, dalle 6:00 alle 8:00 di mattina, condurrà, su Canale 5, lo Speciale TG5 USA 2024 - La scelta americana.

La maratona RAI tra le tre reti principali

A inaugurare la maratona elettorale sui canali RAI sarà Bruno Vespa con lo speciale di Porta a Porta, in onda su Rai 1 dalle 23:40 alle 6:30 del mattino successivo. Seguirà uno Speciale TG1 che commenterà i risultati elettorali fino alle 9:50, quando la programmazione riprenderà con Storie italiane di Eleonora Daniele.

Alle 10:00 sarà Rai 2 a raccogliere il testimone con uno Speciale Tg2 in onda fino a mezzogiorno. Dalle 14.00 alle 15:00 un nuovo Speciale TG1 commenterà i risultati del voto americano.

Anche il TG3 seguirà il duello tra Kamala Harris Donald Trump con tre speciali: il primo andrà in onda dalla mezzanotte del 5 novembre fino alle 7:00 del mattino del 6 novembre, il secondo tra le 12:30 e le 12:55 e il terzo e ultimo tra le 14:50 e le 16:30.

I canali All News

Rimanendo in casa RAI, sarà naturalmente senza pause la programmazione di RaiNews24, che seguirà il duello elettorale dalla mezzanotte del 5 novembre fino al giorno successivo.

Sarà una maratona senza sosta anche per SkyTG24 che trasmetterà lo speciale intitolato America 24 - Harris vs Trump dalle 23:00 di stasera fino alle 19:50 del 6 novembre, per circa 20 ore di diretta. Durante la lunga giornata ci saranno non solo collegamenti dai comitati elettorali della candidata democratica e del repubblicano, ma anche dagli stati chiave degli USA, e da Londra, Gerusalemme e Beirut.

La novità Amazon

Si potrà seguire esclusivamente in streaming lo speciale con cui Amazon Prime Video si lancia ufficialmente nella corsa al commento in diretta delle Elezioni USA. La piattaforma renderà disponibile per tutti i suoi abbonati lo speciale condotto da Brian Williams, l'ex anchorman della trasmissione Nightly News della NBC.