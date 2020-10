Elezioni USA 2020: su Sky Atlantic la maratona dedicata a Donald Trump, il presidente più controverso

Sky Atlantic decide di preparasi alle elezioni USA 2020 con una maratona, in onda oggi e domani, dedicata al presidente più controverso della storia a stelle e strisce, Donald Trump, che il prossimo 3 novembre, rimettendosi al voto popolare, dovrà vedersela con il democratico Joe Biden.

Sky Atlantic Maratone For President è il pop-up channel, attivo il 31 ottobre e il 1° novembre 2020, con una programmazione interamente a tema, con ben tre prime TV, che spazierà da serie tv come il recente Sfida al presidente - The Comey Rule a documentari attesissimi, come The Accidental President, in prima TV assoluta, e The Disunited States Of America, fino all'ironia dissacrante della serie animata Our Cartoon President di Stephen Colbert, di cui verranno proposte per la prima volta la seconda e la terza stagione. Tutti i titoli saranno ovviamente disponibili anche in streaming su NOW TV.

Due titoli in prima TV assoluta: si parte con la meticolosa e coinvolgente analisi dell'elezione presidenziale americana più controversa della storia moderna di The Accidental President. Firmato dal giornalista e regista britannico James Fletcher, andrà in onda sabato in seconda serata (ore 23:15), e in simulcast su Sky Arte. The Accidental President analizza le ragioni che hanno portato alla vittoria di Trump alle elezioni del 2016, quando sembrava che Hillary Clinton dovesse vincere con grande facilità. Non un documentario anti-Trump, come sottolinea SKY: attraverso una serie di interviste volte a coinvolgere il maggior numero di punti di vista possibili, il giornalista ha voluto creare un documentario per un pubblico molto ampio, analizzando da varie prospettive l'andamento delle elezioni, le motivazioni che hanno spinto l'elettorato a scegliere Trump e come un ex-conduttore di game show sia stato in grado di trovare una connessione con elettori di tutti i ceti sociali e di conquistare lo Studio Ovale.

Locandina di Our Cartoon President

Spazio quindi alla satira di Our Cartoon President, l'irriverente serie animata targata Showtime creata dall'amatissimo conduttore televisivo Stephen Colbert di cui verranno trasmesse in prima visione anche la seconda e la terza stagione (domenica 1 novembre, dalle 08:00). Il cartoon parte proprio da una celebre rubrica del The Late Show with Stephen Colbert. Ambientata alla Casa Bianca e in altre località di Washington D.C., con toni satirici e dissacranti la serie animata racconta il dietro le quinte della Casa Bianca nella presidenza Trump.

Tra gli altri titoli anche Sfida al presidente - The Comey Rule, il political drama targato in due parti da due ore ciascuna basato sul bestseller A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, il memoir di James Comey, con Jeff Daniels nei panni dell'ex direttore dell'FBI e Brendan Gleeson in quelli del tycoon.

E ancora, la produzione originale Sky The Disunited States of America, un viaggio on the road nell'America più profonda, che racconta le elezioni americane più incredibili degli ultimi 40 anni e che restituisce una fotografia inedita degli Stati Uniti. Girato in 13 stati e diretto da Luis Prieto, il docu-film narra "il fenomeno Donald Trump", la sua ascesa al potere, raccontandone in particolar modo l'elettorato.