Elezioni USA 2020, Donald Trump parla di vittoria: le TV americane lo oscurano (VIDEO)

Le elezioni USA 2020 stanno tagliando diversi traguardi, per esempio quello di vedere oscurato un discorso dell'attuale presidente in carica, Donald Trump, da parte di alcune TV americane. Qualcosa che non si era mai visto ma, se qualcuno parla di censura, in un clima incandescente come quello che si è creato, i più concordano nel dire che quanto fatto in diretta dai tre anchorman sia stata la cosa giusta.

Stanotte Donald Trump ha pronunciato un lungo discorso in cui ha sostanzialmente ribadito quanto già scritto più volte in questi giorni sui social (che hanno puntualmente smentito la sua versione dei fatti). Ha parlato apertamente di brogli elettorali da parte dei democratici, di voti illegali - riferendosi a quelli postali, che negli USA sono sempre stati consentiti - e di una sua vittoria. Un discorso, insomma, totalmente sganciato dalla realtà che ha scatenato la reazione fortissima di tre canali TV: ABC, CBS ed MSNBC hanno ritenuto di dover interrompere la diretta.

"Ok, ci troviamo nell'inusuale condizione di dover interrompere il presidente degli Stati Uniti e di doverlo anche correggere" ha esclamato Brian Williams di MSNBC, aggiungendo che ciò di cui Trump stava parlando era assolutamente falso perchè non dimostrabile con alcuna prova.

Più moderato l'atteggiamento di Fox News (network tradizionalmente vicino a posizioni repubblicane) e CNN che hanno deciso di trasmettere integralmente il discorso ma accompagnandolo con una scritta in sovrimpressione: "Senza prove, Trump sostiene di essere vittima di una frode elettorale".

Parole pericolose e irresponsabili quelle di un Donald Trump mai visto così serio in 4 anni di presidenza, che mirano a screditare gli avversari ma anche a scatenare rivolte violente da parte del suo elettorato, discorso che è stato così commentato dalla CNN: "Il più disonesto della sua presidenza".