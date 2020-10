Elettra Lamborghini svela perché non ha invitato la sorella al suo matrimonio

Dalle pagine di Chi Elettra Lamborghini ha spiegato perché non ha invitato al suo matrimonio la sorella Ginevra. Molti follower si erano chiesti perché Ginevra non fosse presente alle nozze ma Elettra ha precisato: "C'erano solo le persone che desideravamo".

Il matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack ha riempito le pagine dei giornali specializzati, la ricca ereditiera e il dj olandese si sono sposati il 26 settembre a Villa Giovio Balbiano sul Lago di Como. Tra i numerosi invitati spiccava l'assenza di Ginevra. Intervistata dal settimanale Chi, a cui l'ereditiera ha venduto l'esclusiva del suo matrimonio, Elettra ha detto: "Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c'erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo...". Cosa abbia incrinato i rapporti tra le sorelle non è stato rivelato da nessuna delle due.

La secondogenita della dinastia Lamborghini aveva sottolineato la sua assenza con un post sui social: "Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io". Già alcuni giorni prima rispondendo a una sua follower che le chiedeva "Andrai al matrimonio di Elettra?" lei aveva risposto "no". Ginevra recentemente ha fatto il suo esordio nel mondo della musica con il brano rap "Scorzese".

Elettra Lamborghini intanto è partita per la luna di miele, prima tappa in Belgio. Prima di salire sull'aereo privato ha scritto un post per ringraziare gli invitati al suo matrimonio: "Voglio dedicare questo post e le mie seguenti storie ( nonostante io non sia tanto una che fa queste cose ) per ringraziare tutti i presenti e tutte le persone che hanno fatto parte del giorno più bello della nostra vita.. letteralmente è stato tutto perfetto, vedere i sorrisi e le lacrime di tutta la mia famiglia e dei miei amici non ha avuto prezzo... i nostri amici e parenti hanno tutti detto che l'atmosfera era talmente piena d'amore vero che ha reso tutto magico... ma senza della vostra compagnia non sarebbe stato lo stesso... GRAZIE".