Elettra Lamborghini si spoglia su Instagram per mostrare ai follower i nuovi piercing

I follower di Elettra Lamborghini sono abituati alle provocazioni della cantante, per non smentirsi l'influencer nelle storie di Instagram ha messo a nudo alcune parti del suo corpo per mostrare al pubblico i nuovi piercing, ma i più attenti le hanno chiesto dove è finito quello sull'ombelico.

Elettra Lamborghini dopo essersi affermata come Influencer, voleva entrare nel mondo dello spettacolo dalla porta principale e ci è riuscita con la partecipazione al Festival di Sanremo 2020. La ricca ereditiera su Instagram è seguita da più di cinque milioni di follower con i quali spesso gioca sul filo dell'ironia e della provocazione. L'altro giorno ha deciso di far vedere ai suoi fan i nuovi piercing iniziando da quello sul naso. Elettra poi ha mostrato i fianchi nudi per fare sfoggio dei suoi nuovi brillantini. Il piercing all'ombelico, come hanno notato i follower più attenti, è scomparso. La stessa Elettra mostrando la parte interessata ha spiegato il motivo: "Questo qua non lo metto più perché in realtà non mi fa impazzire più". Il risultato finale è che Elettra ha tolto il piercing sull'ombelico ma ha aggiunto il derma piercing sui fianchi, come hanno fatto notare i suoi fan.

Elettra Lamborghini in questo periodo si sta dedicando molto alla cucina preparando i brownies per il suo compagno, il disc jockey AfroJack: "Sto facendo il mio solito brownies per il mio maschione, un po' più grande - ci fa sapere la cantante che ci lascia con un enigma da risolvere - comunque stavo pensando una cosa: alla fine la cucina è come l'equitazione: o ce l'hai o non ce l'hai. Chi fa equitazione capirà".