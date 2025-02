Eleonora Incardona: chi è la conduttrice di Dazn e perché tutti parlano di lei?

Chi è la conduttrice di Dazn Eleonora Incardona e per quale motivo adesso è sotto i riflettori? Ecco quello che sappiamo di lei.

Si chiama Eleonora Incardona ed è una giovane conduttrice tv ed influencer, volto nuovo del calcio e del Giro d'Italia. La conduttrice di Dazn negli ultimi giorni è finita sotto i riflettori, soprattutto in seguito all'ultima apparizione nel pre e nel post partita Juventus-Inter.

Di lei sappiamo che ha 33 anni, è siciliana ed esattamente originaria di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Ha frequentato il liceo scientifico e si è trasferita successivamente a Miano per frequentare la facoltà di Giurisprudenza.

Ha conseguito la laurea e ha studiato per diventare magistrato, seguendo le orme della famiglia, composta da giuristi. Improvvisamente, è arrivata la popolarità sui social, quando è diventata influencer superando il milione di follower su Instagram. Come è approdata in tv?

Eleonora Incardona, cosa sappiamo della conduttrice di Dazn

Dopo essere stata incoronata influencer, Eleonora ha iniziato l'ascesa nel mondo dello spettacolo. È stata la madrina dell'ultimo Christmas Party dell'Inter, squadra della quale è tifosa ed è stata anche la madrina degli ultimi due Giri D'Italia. Ha aumentato la sua popolarità dopo essere stata la protagonista di Dazn Bet club e di Bordo Campo, esperienza che le ha cambiato la vita visto che ha trovato l'amore. Da un po' di tempo, la Incardona è fidanzata con Samuele Ricci, un centrocampista del Torino e in orbita Nazionale.

Parlando del suo fidanzato, un po' di tempo fa, il volto noto di Dazn ha confessato di essere molto felice insieme a lui e raccontato come si sono conosciuti.

Prima di conoscere il suo attuale compagno, Eleonora è stata fidanzata per tanto tempo con Mirko Manola, il fratello di Diletta Leotta.

Oggi, per questo ed anche per la carriera affine, Eleonora spesso viene accostata alla Leotta, qualcuno l'avrebbe definita la versione mora di quest'ultima. Il volto noto di Dazn sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera che sembra essere tutta in ascesa.