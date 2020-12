Eleonora Brigliadori contro il vaccino "Dentro c'è la tecnologia satanica"

Una nuova dichiarazione sconvolgente di Eleonora Brigliadori che non ha nessuna intenzione di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19 perché, secondo la sua bizzarra teoria, contiene della "tecnologia satanica".

Eleonora Brigliadori in una scena del film 7 km da Gerusalemme

Le posizioni radicali di Eleonora Brigliadori sono note, così come le sue teorie negazioniste e complottiste sempre molto critiche nei confronti della medicina ufficiale. L'ex annunciatrice di Canale 5 e attrice è stata sentita dall'Adnkronos sul vaccino contro il Coronavirus e sulla possibilità che lo stato lo renda obbligatorio. La Brigliadori non ha intenzione di vaccinarsi e le sue motivazioni sono abbastanza bizzarre: "Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno d'incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a morire se qualcuno avrà l'ardire di obbligarmi ad alcunché".

Eleonora, come i martiri del Cristianesimo, è pronta a sacrificare la propria vita per i suoi ideali: "ci saranno molte persone che come me preferiranno la morte, perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali, ma solo dare vita a un mondo degenerato".

Nell'intervista l'ex presentatrice, che in altre occasioni ha magnificato i benefici dell'urinoterapia, ci informa che il vaccino è un modo di Satana per impossessarsi di noi: "questo è il più profondo attacco che si possa fare alla vita umana; quello che non viene detto da nessun tg, da nessun giornale e da nessuna rivista è che la tecnologia satanica che è stata scoperta pochi anni fa è entrata in questo nuovo vaccino, che modifica profondamente la tecnica dei vaccini precedenti e che distruggerà il genoma umano". E alla fine dell'intervista arriva la lettura spirituale dell'attuale emergenza sanitaria: "Segna l'apertura dei sigilli che sono sacri e che non dovrebbero essere toccati da nessun uomo che non li modifichi attraverso una pura azione spirituale, in piena libertà e con la collaborazione di Cristo, come Cristo comanda e come comanda la legge di Dio".