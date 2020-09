Eleonora Brigliadori con i negazionisti: "Il governo limita la libertà di respirare"

Eleonora Brigliadori sabato ha sfilato con i negazionisti del Covid-19 perchè ritiene che la libertà di respirare sia in pericolo: 'Mai rimasta in casa, neanche durante il lockdown'.

Eleonora Brigliadori da tempo ha assunto posizioni radicali sulla salute: sabato era presente alla manifestazione dei negazionisti del Covid-19 perchè il governo con l'uso delle mascherine: "limita la libertà di respirare".

Eleonora Brigliadori in una scena del film 7 km da Gerusalemme

Eleonora Brigliadori in questi anni ha avuto atteggiamenti riguardo la medicina ufficiale molto controversi, in particolare contro l'uso della chemioterapia definendo Umberto Veronesi 'il medico demoniaco'. Sabato la Brigliadori è andata a Roma alla manifestazione del popolo delle mamme no vax e no mask: "Sono qui come italiana di fronte all'attacco alle radici costituzionali della nostra libertà, alle radici della verità cristiana". L'ex annunciatrice Fininvest attacca i governi: "Una politica che distrugge la vita attraverso vaccini, tamponi e limiti alla respirazione. Non sono mai rimasta a casa, nemmeno durante il lockdown".

Nel 2018 Eleonora Brigliadori fu allontanata da Pechino Express a causa di un post sui social in cui diceva che Nadia Toffa era colpevole del cancro di cui si era ammalata. Eleonora Brigliadori ha detto che tornerà in televisione "Quando la tv italiana tornerà ad essere libera. Non tollero colleghi che mettono mascherina per garantirsi la poltrona".