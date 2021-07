Elenoire Ferruzzi sul Covid e le critiche sulla raccolta fondi: "Avevo la febbre e mi sentivo strana"

Dopo aver rischiato la vita, Elenoire Ferruzzi ha raccontato il suo incubo con il Covid, come è iniziato e ciò che ha vissuto in ospedale. Poi ha fatto chiarezza sulle critiche al suo passato di negazionista e sulla raccolta fondi, molto discussa. La showgirl transessuale ne ha parlato in un'intervista a Tele Lombardia.

Lo scorso mese di marzo Elenoire Ferruzzi è stata ricoverata in ospedale a causa del Covid, le sue condizioni sono velocemente peggiorate e la showgirl transessuale è stata per tre mesi in terapia intensiva all'ospedale Sacco di Milano. La sua degenza è stata drammatica tanto che il primario della struttura aveva detto ai familiari che non c'erano molte speranze.

Elenoire invece è riuscita a sconfiggere il Coronavirus e, dopo essere tornata sui social, ora è tornata anche in televisione. Negli studi dell'emittente lombarda la Ferruzzi, che ha perso 30 kg, ha spiegato quali sono stati i primi sintomi e come ha scoperto di essere stata contagiata. "Non avevo nessuna patologia, nessun problema cardiaco o di altra natura. Tutto è iniziato con una febbre a 37 e mezzo, che non era normale per me, perché mi sentivo strana. Sotto casa mia c'era una farmacia, feci un tampone e risultò negativo. I sintomi però ai aggravavano, una settimana dopo ho ripetuto il tampone ed era positivo. Da lì ho chiamato il mio medico che mi ha dato antibiotici e Tachipirina. Però la febbre nei giorni successivi è arrivata a 41 e una notte non respiravo più. Ho chiamato il 118, mi sono venuti a prendere e mi hanno portato al Sacco".

La situazione da quel momento è degenerata tanto che i medici disperavano di salvarla "Io d'istinto ho detto che volevo tornare a casa, poi mi hanno calmata. Mi sono fatta intubare e ringrazio infinitamente tutto il personale del Sacco. Ho rischiato di morire otto volte. Chiamavano a casa mia e dicevano ai miei che mancavano poche ore alla mia fine".

Elenoire ha rivelato che durante il coma ha sognato, sono stati sogni piccanti che non può raccontare in televisione: "durante il coma si fanno dei sogni così reali. Dopo si hanno anche delle allucinazioni, che sono una conseguenza di tutti i medicinali. Ho sognato cose bellissime che non posso dire, cose che riguardano anche l'aspetto erotico".

La Ferruzzi ha voluto chiarire alcune sue dichiarazioni del passato, la star di Instagram ha spiegato che non ha mai negato l'esistenza del virus: "Io non ho mai pensato che la pandemia non esistesse, ma trovavo ingiuste le restrizioni. Poi quando la malattia ha toccato alcune persone che conoscevo ho capito che sbagliavo. Non pensavo però che avrei preso una forma così forte del Covid. Mi ha devastata questo Coronavirus. Il vaccino bisogna farlo assolutamente, altrimenti non ne usciamo. Io per ora non devo farlo, ma tra pochi mesi lo farò, dovete farlo, non siate scettici".

Infine è stato toccato l'argomento della raccolta fondi organizzata per sostenerla economicamente dopo la malattia. La raccolta era stata criticata duramente da Selvaggia Lucarelli perché, sottolineava la giornalista su Twitter, la Ferruzzi sui social ostenta una vita agiata, indossando pellicce e mostrando case lussuose in ristrutturazione. La Ferruzzi, parlando di questa post, ha detto "La raccolta fondi l'hanno organizzata i miei amici, io non ne sapevo nulla. Sono una cittadina italiana e ho diritto alle cure. Quindi non capisco l'intervento di Selvaggia. Se io millantavo lusso? Certo, ma io non mi mangio le mie pellicce e i gioielli. Se posso venderli? La gente si compra le mie pellicce? Credo che questo sia un discorso assurdo".