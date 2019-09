Elena Ferrante: l'uscita del nuovo romanzo dell'autrice de L'amica geniale

Elena Ferrante torna in libreria: l'uscita del nuovo romanzo, il 7 novembre 2019, segna l'arrivo di una nuova storia dell'autrice de L'amica geniale, storia che sarà ambientata a Napoli e della quale la casa editrice e/o ha svelato anche l'incipit.

Pochi dettagli sul nuovo libro di Elena Ferrante in arrivo a novembre, un altro romanzo pubblicato dalla casa editrice e/o che da sempre ha misteriosa scrittrice tra i suoi autori di punta. L'incipit del libro, di cui non è stato ancora annunciato il titolo, svela che probabilmente sarà ambientato a Napoli e il punto di vista dal quale sarà raccontata la storia sarà femminile.

"Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell'appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto - gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole - è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione."

L'amica Geniale: Margherita Mazzucco in una scena dell'episodio Le Metamorfosi

Elena Ferrante è diventata una delle scrittrici più amate in Italia (e non solo) ma anche uno dei casi editoriali più intriganti degli ultimi anni. L'identità dell'autrice infatti non è mai stata rivelata, e negli ultimi anni si sono susseguite numerose teorie e "complotti" che tuttavia non hanno svelato nulla di concreto. La scrittrice è nota al grande pubblico per L'amica geniale, fortunata serie di romanzi dalla quale è stata tratta l'omonima serie televisiva di cui sono in corso le riprese della seconda stagione, ma Elena Ferrante ha firmato anche romanzi come L'amore molesto e I Giorni dell'abbandono, portati al cinema da Mario Martone e Roberto Faenza, ma anche La Frantumaglia (una raccolta di lettere e interviste atraverso la quale spiega le ragioni del suo anonimato) e il libro per bambini La spiaggia di notte.