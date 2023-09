Elena Ferrante: in sviluppo l'adattamento cinematografico in inglese de I giorni dell'abbandono

Secondo quanto annunciato da Lotus Production, è ufficialmente in fase di sviluppo l'adattamento cinematografico in inglese del romanzo best-seller I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante.

Raffaella e Andrea Leone, insieme al premio Oscar Penélope Cruz, stanno sviluppando l'adattamento cinematografico in lingua inglese del romanzo best-seller di Elena Ferrante intitolato I giorni dell'abbandono.

Il film sarà prodotto dalla Lotus Production, una casa di produzione cinematografica e televisiva guidata da Raffaella Leone e Andrea Leone e controllata da Leone Film Group, da Penélope Cruz con la sua casa di produzione Moonlyon, e da Edu Cruz e Marco Perego con la Nimoa Entertainment.

Penelope Cruz sarà la protagonista e il film sarà diretto da Isabel Coixet, una delle più acclamate registe spagnole, The Bookshop, Elegy, My Life Without Me. È stata premiata con dieci Goya, più di qualsiasi altra regista donna nella storia della Spagna. La sceneggiatura è affidata a Laurence Coriat, sceneggiatrice francese, nota soprattutto per il suo lavoro con Michael Winterbottom.