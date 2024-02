El Gato, Diego Boneta protagonista della nuova serie tv Amazon Prime

Diego Boneta, conosciuto per i suoi ruoli nelle serie Luis Miguel e Scream Queens, è pronto a guidare il nuovo show El Gato, basata sulla serie di fumetti El Gato Negro di Richard Dominguez, recentemente approvata per la produzione, che dovrebbe iniziare nel corso della primavera in Messico.

Nel 2019, Boneta era legato ad un altro progetto su El Gato Negro, poi interrotto. In El Gato, Diego Boneta interpreterà Frank Guerrero, pecora nera della sua famiglia, che si trova nel centro di una vasta cospirazione quando scopre che suo padre era il vigilante degli anni '70, chiamato proprio El Gato Negro. Frank torna a casa in Messico dopo la morte del padre e si ritrova fino al collo immerso in un nido di vipere: la propria famiglia disgregata che lotta per l'eredità dell'impero commerciale del padre.

Padre El Gato

Il dolore di Frank si interrompe bruscamente quando scopre che l'appezzamento di terra senza valore che gli ha lasciato in eredità il padre si trova sopra il covo di un famoso vigilante mascherato; suo padre era El Gato. Ora è Frank ad essere nel mirino. Per sopravvivere dovrà risolvere misteri decennali e scoprire la verità sulle connessioni di suo padre con un piano terroristico.

Scream Queens: Diego Boneta in un'immagine di The Final Girl(s)

Il creatore della serie Eric Carrasco ha dichiarato:"È un thriller pulp. Un dramma familiare, tutto ciò che amo riguardo le spie, le maschere e le identità segrete. Molti di noi in questo team siamo stati coinvolti per molto tempo, ed è davvero emozionante finalmente realizzare lo show con MGM Television e Prime Video".