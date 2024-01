Diego Boneta e Martha Higareda star del thriller erotico Follow

Gli attori Diego Boneta e Martha Higareda saranno i protagonisti e produttori del film Follow, un thriller erotico realizzato per Prime Video.

Nel team della produzione ci sono Fred Berger (La La Land) e Brian Kavanaugh-Jones (The Bikeriders).

I primi dettagli del film

Follow sarà diretto da Gonzalo Tobal (Accused), mentre la sceneggiatura è firmata da Hipatia Arguero Mendoza. Le riprese inizieranno tra qualche giorno, entro la fine di gennaio. Il lungometraggio sarà il primo progetto realizzato dalla casa di produzione di Boneta, Three Amigos, dopo l'accordo stretto con Amazon Prime.

Il film racconterà la storia di Sebastian (Diego Boneta), un giovane affascinante e con un senso dello stile impeccabile, caratteristiche che ha usato a suo favore per diventare un esperto truffatore che punta a ingannare le donne più ricche e famose del Messico. Insieme al suo braccio destro Maclo (Alejandro Speitzer), il protagonista compie le sue truffe con estrema astuzia. Prima di concludere la sua "carriera", il giovane incontra Carolina (Martha Higareda), una donna enigmatica che lo affascina, e decide di mettere in pausa i suoi progetti per compiere un'ultima truffa.

Nel cast ci sono anche Ofelia Medina (El sueño de ayer), Alberto Guerra (Griselda), Stephanie Sigman (Murder City) e Regina Nava (Pacto de Sangre).

Alonso Aguilar, a capo delle produzioni di Prime Video in Messico, ha dichiarato: "Follow è una lettera d'amore all'epoca d'oro dei thriller erotici degli anni '90, ringiovanito con le star del cinema più seducenti della nostra generazione che comprendono Boneta, Higareda, Speitzer, Guerra e Sigman, senza dimenticare l'icona cinematografica che Ofelia Medina rappresenta. Con l'esperta guida di Julio Chavezmontes, Fred Berger, Josh Glick, Natalia Boneta e la penna di Hipatia Arguero, non vediamo l'ora di iniziare e condividere questa storia eccitante con il mondo".