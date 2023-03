Edward Berger, dopo gli Oscar ottenuti con Niente di nuovo sul fronte occidentale, torna in tv con Helltown

Edward Berger, a distanza di poche ore delle vittorie agli Oscar 2023 con il film Niente di nuovo sul fronte occidentale, ha trovato il suo prossimo progetto: la miniserie Helltown.

L'adattamento del romanzo scritto da Casey Sherman sarà prodotto da Amazon Studios in collaborazione con Team Downey e Mohamad El Masri.

Helltown racconterà la storia di Kurt Vonnegut, ruolo che la produzione spera di affidare a Oscar Isaac, attualmente in fase di trattative e vicino ad accettare la parte del protagonista e il ruolo di produttore esecutivo.

Mohamad el Masri sarà produttore esecutivo, showrunner e sceneggiatore della miniserie che seguirà il famoso autore prima di raggiungere la fama. Nel 1969, infatti, Kurt era uno scrittore in difficoltà che faticava a livello economico, dovendo quindi lavorare come venditore di auto pur di mantenere la propria famiglia, composta dalla moglie e cinque figli, a Cape Cod. Kurt diventa ossessionato dal caso della scomparsa di due donne, poi ritrovate uccise a Provincetown, venendo quindi coinvolto nella caccia al serial killer e stringendo un pericoloso legame con uno dei sospettati.

Team Downey, la casa di produzione di Robert Downey Jr e sua moglie Susan, collaborerà nello sviluppo del progetto con Edward Berger, che ha già lavorato per la tv in occasione di show apprezzati dalla critica e dal pubblico come Patrick Melrose, The Terror, Your Honor e Deutschland '83.