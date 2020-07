Edgar Wright regista di Stage 13, una storia di fantasmi

Edgar Wright sarà il regista di Stage 13, un nuovo progetto prodotto per Amblin Partners che racconterà una storia di fantasmi.

Il progetto è tratto da un racconto breve scritto da Simon Rich, già nel team di Saturday Night Live, che si è occupato dell'adattamento per il grande schermo.

La storia tratta dalla collezione Hits and Misses ha come protagonista il fantasma di un'attrice dell'epoca del cinema muto che ha tormentato gli spazi di uno studio cinematografico per decenni. Dopo che un regista in difficoltà incontra lo spirito, i due trovano inaspettatamente dei punti in comune e uniscono le forze per lasciare il segno nel mondo.

Edgar Wright, recentemente impegnato nella realizzazione di Last Night in Soho, sarà impegnato come regista e produttore di Stage 13 in collaborazione con Rich.

Nel team della produzione ci sarà anche Nira Park con cui Wright ha co-fondato Complete Fiction e ha realizzato i suoi progetti fin dall'inizio della carriera del filmmaker.

Edgar sarà impegnato nei prossimi mesi anche come regista di The Chain, progetto prodotto per Universal, adattamento del romanzo scritto Adrian McKinley che verrà firmato da Jane Goldman.

Last Night in Soho, invece, è stato posticipato alla primavera del 2021 e nel cast ci sono Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie e Matt Smith.