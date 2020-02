Ed Sheeran: news satirica su un suo sosia rapinatore "inganna" tg australiano

Una news satirica su Ed Sheeran ha convinto un telegiornale australiano che ci fosse in atto una caccia all'uomo. La storia ha origine da una pagina Facebook satirica che ha pubblicato la foto segnaletica di uno spacciatore britannico, scherzando sul fatto che fosse responsabile di aver rapinato tre chiese dopo aver convinto le congregazioni di essere Ed Sheeran.

Il "finto" Ed Sheeran

Il post sosteneva inoltre che l'uomo avesse eseguito una performance di Shape of You, singolo di successo di Ed Sheeran. Il Today Show di Channel Nine in Australia è caduto nella trappola. La giornalista Tracy Vo ha affermato:"Quest'uomo ha convinto tre chiese della sua città di essere Ed Sheeran e si è esibito con Shape of You di fronte alle congregazioni lo scorso fine settimana. E quando è stato chiesto al pastore perché pensasse che Ed Sheeran potesse esibirsi per 35 dollari e un panino, ha risposto di aver pensato che Ed Sheeran passasse un periodo difficile". La news riportava inoltre che una task force sarebbe alla ricerca di Ronnie Williams Jr. di Sciotoville, chiedendo addirittura agli utenti di contattare la pagina in caso d'informazioni in merito.

Quando i conduttori hanno compreso di essere di fronte ad una falsa notizia e di aver fatto una gaffe hanno chiesto scusa ai telespettatori:"Si è scoperto che si trattava di una falsa notizia. Ce ne siamo innamorati. Era da un sito di notizie satiriche".

Un report di Cheshire Live informa che il vero nome dell'uomo è Andrew Campbell, 38 anni, in carcere da oltre quattro anni. Aveva cercato d'ingannare la polizia ingoiando involucri di eroina e cocaina.