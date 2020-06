Eclissi di Luna del 5 giugno 2020: a che ora e dove vederla in streaming

Una nuova eclissi di Luna è prevista per oggi, 5 giugno 2020, la seconda dell'anno dopo quella di gennaio. A che ora e dove vederla in streaming? Sarà possibile ancora una volta grazie al Virtual Telescope di Gianluca Masi, naturalmente nelle ore serali.

Dove vederla in streaming

L'eclissi di Luna si potrà vedere in Europa, Africa, Asia e Australia. É una cosiddetta "eclissi in penombra" in quanto il satellite terrestre apparirà solo offuscato, per il suo passaggio attraverso la parte più esterna nel cono d'ombra proiettato dalla Terra. Chiunque voglia ammirare il fenomeno in maniera dettagliata potrà farlo in streaming grazie a Virtual Telescope, che metterà a disposizione sia sul sito che sul proprio canale YouTube (la finestra video è quella che trovate in cima all'articolo) la diretta dell'evento, osservato per l'occasione insieme a Gianluca Masi.

L'orario

La seconda eclissi di Luna del 2020 è prevista tra le 19:45 e le 23:04, ora italiana. Il momento di maggiore oscuramento (che però, ricordiamo, sarà meno spettacolare rispetto all'eclissi totale) è previsto intorno alle 21:25, quando in Italia il cielo non sarà ancora completamente buio.