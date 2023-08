East New York stasera su Rete 4: trama e cast delle puntate dell'8 agosto

Stasera, 8 agosto 2023, in prima serata su Rete 4 torna la serie poliziesca East New York. Questa serie, composta da 21 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS ma purtroppo non ha ottenuto il rinnovo per una nuova stagione. La serie è realizzata dagli stessi produttori esecutivi della storica e acclamata NYPD Blue. Trama e cast degli episodi di stasera.

East New York: trama degli episodi dell' 8 agosto

Episodio 03 - Le piccole cose

Illian e Morales iniziano a indagare su una sparatoria in cui muore un uomo anziano. Tuttavia, nel corso dell'episodio, scopriamo che il vero obiettivo era Demote Green, un uomo d'affari.

Nel frattempo, Regina Haywood si trova ad affrontare una situazione con un'adolescente e cerca di indirizzarla verso una nuova strada. Killian è in disaccordo con la sua ragazza poiché lei ha assunto, per il suo bar, un ragazzo che lui aveva arrestato in passato.

Episodio 04 - Situazioni esplosive

Quando il team di soccorso riceve una richiesta insolita di assistenza dalle forze dell'ordine, si trova coinvolto in un intricato scenario che richiede l'applicazione di strategie creative per placare un conflitto familiare giunto a un punto critico. Mentre affrontano la situazione, cercano di trovare soluzioni innovative per calmare gli animi e risolvere il problema alla radice.

Nel frattempo, la madre di Haywood, grazie alla saggezza acquisita dalla sua esperienza, la incoraggia ad entrare in contatto con il padre.

Al centro della serie - ideata da William M. Finkelstein - gli ufficiali e gli investigatori del 74° distretto del NYPD, nel quartiere della classe operaia al confine con Brooklyn conosciuto come East Village. A capo del distretto c'è la vice ispettrice Regina Haywood. Legata personalmente alla zona, Haywood è determinata ad impiegare metodi creativi per proteggere la comunità, con l'aiuto dei suoi agenti e detective. Prima, però, deve riuscire a convincerli delle proprie idee.

