Eagle Pictures cresce in Italia: il gruppo si è fuso con “3 Marys Entertainment”

Eagle Pictures, società leader nella distribuzione, di cui presidia ogni segmento della catena di sfruttamento del contenuto, e tra i principali produttori indipendenti italiani, ambito nel quale, in breve tempo, ha saputo raggiungere un ruolo primario sia in Italia che internazionalmente, si è fusa con 3 Marys Entertainment s.r.l., società indipendente operante nella produzione e distribuzione cinematografica che ha portato nelle sale titoli campioni di incasso come "A Casa tutti bene", " La Befana vien di notte"," 18 Regali" e "Bones and All".

La fusione per incorporazione di 3 Marys Entertainment s.r.l. in Eagle Pictures S.p.A. sarà efficace dal 1° aprile 2023 e, a seguito all'operazione, i soci fondatori di "3 Marys Entertainment" Enzo Ricci, Raffaella Viscardi e Giovanni Corrado diventeranno azionisti del gruppo guidato da Tarak Ben Ammar con una quota complessiva dell'11,11%.

La fusione s'inserisce nell'ambito di un più ampio progetto imprenditoriale che mira a incrementare i diritti cinematografici di proprietà di Eagle Pictures, a cogliere opportunità d'investimento in progetti produttivi, sia italiani ma soprattutto internazionali, presentati da soggetti che non necessariamente sono alla ricerca di un Partner industriale, un rafforzamento patrimoniale importante e il ricongiungimento di alcuni importanti investimenti già fatti precedentemente insieme.

Tarak Ben Ammar, Il principale azionista di Eagle Pictures, afferma: "Dopo l'accordo con Sony che ha rappresentato un importante traguardo verso il consolidamento dei rapporti di Eagle Pictures tra i grandi players del settore come Disney, Universal, Warner Bros. Discovery, la fusione con "3 Marys Entertainment" va nella direzione di rafforzare ancora di più la presenza della società in Italia al fine di creare un polo di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva in grado di soddisfare un pubblico sempre più esigente ed un mercato dell'audiovisivo in continua evoluzione. Un benvenuto a Enzo Ricci, Raffaella Viscardi e Giovanni Corrado con i quali siamo sicuri che si potranno realizzare nuove e stimolanti operazioni per consolidare sempre di più la forza di Eagle Pictures in Italia e nel mondo".