È sempre Cartabianca su Rete 4, gli ospiti di stasera: da Tajani a Rita De Crescenzo

Bianca Berlinguer torna in prima serata con una nuova puntata di È sempre Cartabianca. Ospite Antonio Tajani, con Luca Sommi, Claudio Borghi e Rita De Crescenzo per parlare di politica e social.

Nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca questa sera, mercoledì 16 settembre, in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata condotta da Bianca Berlinguer ci saranno alcuni dei temi più discussi dell'attualità politica italiana e internazionale, con particolare attenzione agli equilibri nel centrodestra, alle prossime scelte del Governo e allo scenario internazionale.

Ospite principale della serata sarà Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri, chiamato a confrontarsi con la conduttrice sui principali dossier che riguardano l'esecutivo e sulla situazione geopolitica internazionale.

È sempre Cartabianca, gli argomenti della puntata del 16 settembre

Ampio spazio sarà dedicato anche al tema della remigrazione, termine utilizzato da diversi movimenti della destra radicale in Europa e che negli ultimi tempi è entrato nel dibattito politico e mediatico anche in Italia. Il programma affronterà il tema cercando di analizzarne la diffusione e le implicazioni nel confronto pubblico.

Un altro focus riguarderà invece il peso crescente dei social nella società e il rapporto sempre più stretto tra comunicazione online e politica. Un argomento che permetterà di allargare il confronto anche al ruolo degli influencer e dei nuovi protagonisti del dibattito sul web.

Belve: Rita De Crescenzo

Gli ospiti di Bianca Berlinguer stasera su Rete 4

Oltre ad Antonio Tajani, nello studio di È sempre Cartabianca saranno presenti Luca Sommi, giornalista e autore televisivo, conduttore di Accordi & Disaccordi sul NOVE insieme ad Andrea Scanzi, e Claudio Borghi, deputato della Lega e componente della Commissione Bilancio del Senato, da anni impegnato nel dibattito sui temi economici e sul rapporto tra Italia ed Europa.

Tra gli ospiti anche Rita De Crescenzo, influencer e personaggio molto seguito sui social. La sua presenza contribuirà ad affrontare proprio il tema della trasformazione della comunicazione pubblica attraverso il web e del rapporto tra social, personaggi online e politica.

L'appuntamento con È sempre Cartabianca è quindi fissato per questa sera, mercoledì 16 settembre, in prima serata alle 21:35 su Retequattro, con Bianca Berlinguer pronta a mettere a confronto voci e posizioni differenti sui principali temi dell'attualità.