Dylan Dog, Paola Barbato: "Io amo l'ispettore Bloch di un amore quasi sensuale"

Dopo aver sentito quali difficoltà ci possono essere nello scrivere Dylan Dog, Paola Barbato, una nota sceneggiatrice del fumetto Bonelli, ha svelato durante l'intervista tenuta nel nostro #SalottoCinefilo - qui il link del nostro canale Twitch ufficiale - quali sono i suoi personaggi preferiti e quelli meno facili da scrivere.

Durante la nostra intervista, alla domanda "Quale personaggio ti è piaciuto di più sceneggiare e quale meno?", Paola Barbato ha risposto con un'interessante commento su alcuni pregi e difetti dei personaggi della serie a fumetti. :

La sceneggiatrice Paola Barbato

"Io amo l'Ispettore Bloch, ma di un amore quasi sensuale!" - ha raccontato Paola Barbato - "Adoravo parlare di lui a tal punto che quando arrivavo in un momento della sceneggiatura in cui avrei dovuto farlo soffrire, soffrivo all'idea di fargli del male. Cercavo di sviare il più possibile e così allungavo la trama. Gli ho trasmesso tanto di me come personaggio, forse anche per questo poco digerisce la comicità di Groucho. Groucho, va detto, non è un personaggio comico. Non è una spalla comica, è un personaggio che si esprime attraverso freddure, ma attraverso questa finta comicità, comunica, agisce in maniera coscienziosa. Non è uno sciocco né un personaggio leggero, tutt'altro, soprattutto è molto più coraggioso e intraprendente, come dimostrato in molti albi, rispetto a Dylan. Groucho è difficile da gestire per questo, perché al di là della battuta che devi mettere ogni volta che apre la bocca, è molto complesso e oneroso."

