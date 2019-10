Dylan Dog al Lucca Comics 2019: ecco tutte le novità!

In occasione di Lucca Comics 2019, l'amatissimo Dylan Dog sarà protagonista di moltissime iniziative editoriali e novità gustose per gli appassionati.

Si parte con l'anteprima dell'albo n. 399, "Oggi sposi", in cui l'Indagatore dell'Incubo deciderà di sposarsi lasciando doppiamente sbalorditi i suoi lettori. Non solo per la scelta tanto insolita rispetto al personaggio, ma anche perché Dylan deciderà di convogliare a nozze con... Groucho, in un numero speciale che è una riflessione sulla forza dell'amore in tutte le sue forme e sfaccettature: in questo caso l'amore che lega due amici come Dylan e il suo storico assistente, entrambi desiderosi di salvare il mondo e pronti a tutto pur di non rinunciare alla speranza.

Per festeggiare il matrimonio, la Casa editrice di via Buonarroti ha realizzato un'apposita box dedicata ai fan, ricca di gadget, albi e memorabilia. "Oggi sposi", che vedrà anche la citazione di moltissimi altri personaggi bonelliani, è scritto da Roberto Recchioni con i disegni di Corrado Roi, Marco Nizzoli, Luca Casalanguida, Nicola Mari, Sergio Gerasi e Angelo Stano. Un gruppo di artisti d'eccezione per un numero unico, che sarà in edicola a partire dal 29 novembre ma che arriverà in anteprima agli stand lucchesi della Casa editrice (oltre che sullo Shop online e al Bonelli Point di Milano) all'interno della prestigiosa Dylan Dog Wedding Box.

DC and Sergio Bonelli Editore are proud to announce a new Batman/Dylan Dog crossover! Learn more about the limited series here: https://t.co/vvaAi434C8 pic.twitter.com/P8qqpWFzg3 — DC (@DCComics) October 24, 2019

L'ormai tradizionale scatola di legno incisa a fuoco che compone la Dylan Dog Wedding Box conterrà la versione "regular" di "Oggi sposi", una versione variant con copertina bianca (venduta anche separatamente), una versione variant con copertina nera (disponibile solo nel box) e una nuova versione con colorazione "pop" di "Finché morte non vi separi", l'albo n. 121 che celebrava il decimo compleanno dell'Indagatore dell'Incubo e il suo primo matrimonio. Sempre all'interno della box, i lettori troveranno l'esclusiva partecipazione nuziale, una speciale fialetta di bolle di sapone (gadget immancabile nei matrimoni moderni) e un anello di fidanzamento (ben noto a tutti i fan della serie).

Sempre in anteprima a Lucca arriveranno anche altre tre attese novità: