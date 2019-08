Dwayne Johnson:"Mi sono ritirato dal wrestling anche se mi manca"

Dwayne Johnson si è ritirato da diverso tempo dal mondo dal wrestling ma, nelle sue ultime dichiarazioni, ha ribadito l'amore per questo sport.

L'attore, ospite del Live With Kelly e Ryan, ha dichiarato di aver chiuso con il wrestling e di averlo fatto "tranquillamente", dicendo di aver raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato. Tuttavia, Dwayne Johnson ha approfittato dell'occasione per ribadire quanto gli manchi il mondo della lotta: "Non c'è niente come una folla dal vivo, un pubblico dal vivo, un microfono dal vivo come sapete. Inoltre, sono cresciuto nel wrestling. Molti di voi non sanno ma mio nonno ha lottato, cosi come mio padre e tutta la mia famiglia. Ho avuto la mia prima partita in assoluto in WWE, era al Madison Square Garden ed era un grande pay-per-view ed è stato bello perché sono consapevole del percorso che ho fatto per arrivare dove sono oggi".

Dwayne Johnson e l'acqua: "Bevo 12 litri al giorno"

L'ultimo match ufficiale di Dwayne Johnson in WWE è stato contro John Cena a WrestleMania 29, escludendo l'apparizione rapida a WrestleMania 32 in cui ha disputato un match con la Wyatt Family. Secondo alcuni voci però, negli ultimi tempi ci sarebbero stati dei contatti tra la WWE e Johnson per una sua possibile partecipazione nella puntata di debutto di SmackDown su Fox il 4 ottobre. Se da un lato un ritorno dell'attore nel mondo del wrestling appare molto difficile, dall'altro i fan possono sicuramente sperare pensando ai tanti lottatori che, dopo aver detto addio, hanno ripensato alla scelta fatta tornando a calpestare il ring dopo poco tempo. La storia insegna...