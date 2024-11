Dwayne Johnson, l'ex The Rock svela: "La musica di Jelly Roll mi ha aiutato a superare la depressione"

Qualche giorno fa, Dwayne Johnson ha partecipato come ospite al The Kelly Clarkson Show, ripercorrendo alcuni passaggi della sua carriera e della sua vita, e confessando di aver trovato sollievo nella musica di Jelly Roll per affrontare il periodo della depressione qualche anno fa.

In particolare, il brano Only del 2017, che l'attore ed ex wrestler ha ascoltato parecchio in quel periodo e nel quale ha trovato conforto in uno dei momenti più complicati della sua vita. Johnson ne ha parlato apertamente durante la chiacchierata con la cantante e conduttrice.

Il supporto della canzone

"Stavo attraversando un momento molto difficile in quel periodo. Lui nemmeno lo sapeva" spiega Johnson "perché non ci conoscevamo. Era uno dei miei periodi depressivi, stavo lottando e mi sentivo davvero fragile". Il supporto della canzone di Jelly Roll è stato importante in quegli istanti.

L'attore ha spiegato come la sua salute mentale abbia sofferto quando cercava di bilanciare vita professionale e vita privata:"Stavo cercando di gestire molte cose, eravamo in attesa del nostro secondo bambino. Mia figlia maggiore viveva lontano, stavo cercando di girare un film. C'era davvero tanto in ballo".

L'amicizia

Johnson ha spiegato che i versi della canzone di Jelly Roll lo colpirono profondamente e che la sua amicizia con il cantante è nata proprio grazie a quel brano:"E se l'oscurità dentro di me avesse finalmente preso la mia anima?/E se gli angeli in paradiso fossero stati mandati per portarmi a casa?/Lotterebbero contro i demoni che ho nella mia vita?/Signore, credo che alla fine vedrò la luce".

Versi che emozionarono moltissimo Johnson:"Quelle parole mi aveva davvero commosso e toccato il cuore. Ci siamo messi in contatto e gli ho raccontato cosa significasse per me. Non ci conoscevamo ma siamo diventati ottimi amici. È un grande per me e voglio molto bene a quel ragazzo".

Dallo scorso 7 novembre, Dwayne Johnson è nelle sale con il suo nuovo film, Uno Rosso, al fianco di Chris Evans.