Dwayne Johnson si ferisce in palestra e lecca il suo sangue: "Qui non si gioca" (VIDEO)

Dwayne Johnson ha mostrato sui social la ferita che si è procurato in palestra che ha richiesto anche alcuni punti di sutura. Nel video condiviso su Instagram si vede l'attore mentre lecca il suo sangue, sottolineando come durante il suo allenamento non sia un gioco.

Se c'è qualcuno che prende seriamente il proprio allenamento quotidiano, quello è senza dubbio Dwayne Johnson. Nelle scorse ore, l'ex wrestler ha condiviso sui social un video in cui mostra la sua ultima "ferita da combattimento", ovvero una piccola spaccatura all'altezza del sopracciglio.

"Va bene, guardate: a volte, spesso, le cose si fanno un po' più intense qui, ma non stiamo giocando a Tiddlywinks e non stiamo recitando filastrocche, ok?. Ogni tanto queste cose succedono", dichiara The Rock direttamente dagli spazi della palestra Iron Paradise mentre mostra il suo infortunio. Nella clip vediamo il sangue che cola lungo il viso di Johnson che, di tutta risposta, decide di toccarlo con il dito e leccarlo, sottolineandone il buon sapore e scoppiando a ridere prima di stoppare il filmato e tornare al lavoro.

Nel post condiviso su Instagram, leggiamo che l'attore ha avuto bisogno di alcuni punti di sutura per la sua ferita. "Assapora il tuo sangue, continua ad allenarti e ricuciti più tardi: le regole di casa", scrive l'attore che poi ironizza aggiungendo che nel suo sangue ha sentito persino il sapore di Teremana, la tequila da lui prodotta. "Vi auguro una settimana produttiva, amici miei: mantenetela leggera e un po' divertente" si legge quindi alla fine del post.

Negli scorsi giorni, Dwayne Johnson ha fatto felice una fan di 101 anni, regalandole proprio un paio di bottiglie di Teremana. "Buon splendido 101esimo compleanno Nonna Grover! Sono felice di vederti con il mio regalo e con il biglietto che ho scritto per te! Ricordati di sorseggiarlo, non è il momento giusto per bere shots!" ha quindi detto l'attore a Marie Grover, conosciuta lo scorso anno quando un amico di sua nipote aveva chiesto a The Rock, tramite i social, di fare gli auguri alla donna per il suo 100esimo compleanno. L'interprete di Jumanji - Benvenuti nella giungla non ha aspettato molto tempo prima di inviare il video nel quale canta Happy Birthday alla signora che, godendosi il suo regalo, non ha potuto far altro che scoppiare a ridere dalla gioia per poi, magari, scegliere di festeggiare proprio con uno shot di tequila!