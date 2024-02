Dwayne Johnson rivela che vorrebbe scoprire chi ha insultato Rebecca Ferguson sul set: 'Lei è un angelo!'

Rebecca Ferguson ha recentemente dichiarato n un'intervista che ha avuto una pessima esperienza con un collega sul set, che le aveva urlato contro dichiarando che non aveva talento.

Dwayne Johnson, che ha recitato accanto a lei in Hercules, ha ora lodato l'amica per aver reagito in una situazione difficile.

Il racconto dell'attrice

Intervistata da Josh Smith, Rebecca Ferguson ha dichiarato: "Ho fatto un film con un co-protagonista assolutamente idiota, non importa chi sia. So che tutti inizieranno a chiedersi chi è. Non è Hugh Jackman e nemmeno Tom Cruise...".

L'attrice ha proseguito: "Ricordo che c'è stato un momento in cui questo essere umano era così insicuro e arrabbiato perché non riusciva a realizzare la scena come voleva, e io ero così vulnerabile e a disagio. Lui era il numero uno sul foglio di chiamata e io non avevo nessuna rete di sicurezza. Nessuno mi stava difendendo anche se stavo letteralmente piangendo a causa del suo comportamento".

Rebecca ha infatti spiegato: "Questa persona è venuta da me di fronte a tutta la troupe e ha detto: 'Ti definisci un'attrice? Questa è la situazione in cui devo lavorare! Che cosa è questa roba?'".

Silo: Rebecca Ferguson in una scena

Rebecca Ferguson: la donna che tiene testa a Tom Cruise

Ferguson ha ammesso che non ha immediatamente reagito e nessuno l'ha aiutata, ma il giorno dopo è arrivata sul set e gli ha detto di andarsene: "Ed era la prima volta che mi sono fatta sentire, ed ero così spaventata. Ho guardato questa persona e ho detto: 'Puoi andare a fanculo, lavorerò con una pallina da tennis al tuo posto, ma non voglio mai più vederti'". La produzione è però intervenuta perché l'attore era la star e non poteva impedirgli di essere sul set, ma lei ha detto che doveva girarsi e avrebbe recitato guardando la sua schiena. Il regista le aveva successivamente dato ragione, ma è stato davvero difficile arrivare in quella situazione.

La reazione di The Rock

Dwayne Johnson ha risposto al video dell'intervista sui social lodando la sua collega: "Odio vedere queste cose, ma amo il fatto che si sia difesa dalle stronzate. Rebecca è stata il mio angelo custode mandato dal cielo sul nostro set. Amo quella donna. Mi piacerebbe scoprire chi ha fatto una cosa simile".