Dwayne Johnson infrange ogni record su Instagram dopo il sostegno a Joe Biden e Kamala Harris

Con 200 milioni di followers, The Rock è l'uomo più seguito d'America su Instagram e il record è stato infranto dopo il suo sostegno pubblico a Joe Biden e Kamala Harris.

Nelle ultime ore Dwayne Johnson ha raggiunto la pietra miliare dei 200 milioni di follower su Instagram diventando l'uomo con più follower d'America. Il tutto dopo aver apertamente sostenuto la coppia presidenziale formata da Joe Biden e Kamala Harris.

Trackalytics ha registrato il record di The Rock su Instagram in un momento in cui la sua popolarità sembra davvero alle stelle. L'attore ha festeggiato con indosso un papillon mentre ha aperto una bottiglia del suo marchio di tequila, Teremana, spiegando cosa ha imparato nelle ultime due settimane:

"La lezione di vita che voglio condividere con voi è la seguente. Dite sempre la vostra verità e fate del vostro meglio per parlare con compassione, equilibrio, dignità ed empatia, anche quando dire la vostra verità significa che finirete in conversazioni che potrebbero mettere le persone a disagio."

The Rock ha aggiunto poi il suo speciale ringraziamento: "Voglio dirvi questo ragazzi: grazie, grazie, grazie, grazie dal profondo del cuore, grazie per avermi dato lo spazio per poter dire la mia verità".

