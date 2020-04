Dwayne Johnson: “Mi rifiutarono per Jack Reacher e il ruolo andò a Tom Cruise”

Dwayne Johnson ha svelato su Facebook di essere stato in lizza per il ruolo di Jack Reacher, andato a Tom Cruise, ma di aver ricevuto una proposta successiva molto più promettente.

The Rock (Dwayne Johnson) in una scena di Doom

Dwayne Johnson ha svelato su Facebook di essere stato in lizza per il ruolo di Jack Reacher, andato a Tom Cruise. Questo è ciò che l'attore ha scritto, rispondendo alla domanda di un fan: "C'è una parte che volevo veramente, e che andò a un altro attore? La risposta è sì. La parte era Jack Reacher. L'attore era Tom Cruise. Questione di business, e sono felice per lui. Ma l'universo funziona in modo strano, e una volta chiusa quella porta se ne aprì un'altra, con un personaggio che potevo creare io, infondendogli il mio DNA fin dall'inizio. Era Luke Hobbs. Grazie per le vostre domande, passate un buon weekend festivo e state al sicuro."

Tom Cruise e Rosamund Pike di fronte a un poliziotto in una scena di Jack Reacher - La prova decisiva

Niente rancore, quindi, da parte di Dwayne Johnson, che dal 2011 è parte dell'universo di Fast & Furious con il ruolo di Luke Hobbs (lo scorso anno è stato protagonista dello spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw), anche se all'epoca diversi fan dei romanzi di Lee Child lo ritenevano un candidato ideale per Jack Reacher - La prova decisiva e non apprezzarono la scelta di Tom Cruise, dato che nei libri Reacher è alto quasi due metri. Lo stesso Child, di cui l'ex-investigatore militare è una sorta di alter ego, difese la decisione ai tempi, dicendo che delle tre caratteristiche tipiche di Reacher - intelligenza, determinazione e stazza - la terza era quella sacrificabile passando dalla pagina allo schermo.

Tom Cruise è stato Reacher in due occasioni, tornando nel 2016 per Jack Reacher - Punto di non ritorno, che a differenza del film precedente non è stato particolarmente fortunato al box office. Nel 2018 è stato annunciato da Child in persona che il personaggio tornerà, interpretato da un altro attore, in forma seriale, su una piattaforma di streaming. Non è ancora noto dove e quando vedremo la serie, che sarà prodotta da Paramount Television e Skydance Television.