Dwayne Johnson ed Emily Blunt hanno concluso le riprese di The Smashing Machine, ecco la prima foto

Benny Safdie ha girato l'ultimo ciak di The Smashing Machine, primo ruolo 'serio' per Dwayne Johnson che torna ad essere affiancato dall'inglese Emily Blunt.

Si sono concluse in Giappone le riprese di The Smashing Machine, biopic a sfondo sportivo scritto, diretto e prodotto da Benny Safdie incentrato sulla carriera del wrestler e campione di MMA e Vale Tudo Mark Kerr. A interpretare il popolare atleta è Dwayne Johnson, affiancato da Emily Blunt, che possiamo vedere nella prima foto ufficiale.

Il film, prodotto e finanziato da A24, e distribuito in Italia da I Wonder Pictures, racconta il leggendario lottatore di MMA (Dwayne Johnson) è all'apice della sua carriera, in un'era in cui le competizioni nell'UFC erano senza esclusione di colpi, mentre si interroga su se stesso, cercando un equilibrio nella sua vita e tra le sue relazioni. Anche la sua fidanzata, Dawn Staples (Emily Blunt), lotta per trovare il suo posto nel mondo caotico e contraddittorio di Mark.

Una carriera tormentata

Mark Kerr è un ex lottatore e combattente di arti marziali miste di nazionalità americana. Durante la sua carriera nelle MMA è stato due volte campione del torneo dei pesi massimi UFC, vincitore del torneo World Vale Tudo Championship, campione dei pesi massimi PRIDE FC, campione nazionale di wrestling NCAA nel 1992, campione nazionale di freestyle nel 1994 e quattro volte campione mondiale di sottomissione ADCC.

Tra i produttori di The Smashing Machine figurano Benny Safdie con la sua società Out for the Count, Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per Seven Bucks Productions, David Koplan ed Eli Bush. Il film uscirà nelle sale italiane nel 2025 distribuito da I Wonder Pictures.