Dwayne Johnson: "Voglio essere il prossimo James Bond"

Dwayne Johnson ha le idee chiare e non è certo timido quando si tratta di proporsi per nuovi ruoli. Uno in particolare solletica la fantasia dell'ex wrestler: il ruolo dell'Agente Segreto al Servizio di Sua Maestà James Bond.

Red Notice: Dwayne Johnson in una scena del film

Come rivela la recensione di Red Notice, spy thriller targato Netflix che vede protagonista dwayne johnson, nel film l'attore americano interpreta un profiler dell'FBI, ma a lui non basta e sogna in grande. Parlando con Esquire, ha rivelato che gli piacerebbe interpretare nientemeno che James Bond. Per Johnson, interpretare la spia di fama mondiale sarebbe seguire le orme di famiglia poiché suo nonno, Peter Maivia, interpretava uno scagnozzo malvagio nel film di Bond del 1967, Agente 007, si vive solo due volte:

"Sì, mio ​​nonno era un cattivo di Bond in Agente 007, si vive solo due volte con Sean Connery. Molto, molto bello. Vorrei seguire le sue orme ed essere il prossimo Bond. Non voglio essere un cattivo. Voglio essere Bond."

Mentre il dibattito su chi assumerà il ruolo del prossimo James Bond infuria dopo l'uscita di scena di Daniel Craig, i fan di tutto il mondo hanno idee diverse su chi vorrebbero vedere nel ruolo dello 007. Vista la sua poca inglesità, +Dwayne Johnson potrebbe non avere la possibilità di interpretare l'iconico personaggio, ma i suoi commenti dimostrano che non ha paura di mettersi in gioco anche in una missione impossibile come questa.