Dwayne Johnson resta bloccato in casa da un falco che mangia un serpente (VIDEO)

Dwayne Johnson ha condiviso un video su Instagram che testimonia il momento in cui è rimasto barricato nella sua casa a causa di un falco che si è messo a mangiare un serpente di fronte la sua porta.

Nel corso degli anni, Dwayne Johnson non ha mai perso l'occasione di mostrare al mondo tutta la sua forza fisica, affrontando nemici di ogni tipo sul grande schermo ma anche al di fuori del contesto cinematografico. Nelle ultime ore, però, ha affrontato un avversario imprevisto ed insolito che lo ha lasciato con una decisione difficile da prendere. Ad un certo punto, infatti, uscire di casa per andarsi ad allenare significava passare vicino ad un falco che in quel momento stava gustando il suo pasto, ovvero un serpente di discrete dimensioni.

Johnson ha registrato un breve filmato che documentava la sua situazione, condividendolo poi su Instagram. Ha quindi dovuto decidere se rinunciare al suo allenamento o sfidare l'imponente volatile. Sebbene non abbia pubblicato ulteriori aggiornamenti sulla sua avventura domestica, Johnson ha condiviso un nuovo post in cui promuove un'imminente apparizione televisiva, facendo capire di essere sopravvissuto alla sfida con il falco.

Ricordiamo che Johnson ha debuttato nell'intrattenimento mainstream quando è salito sul ring di wrestling come The Rock, a metà degli anni '90. Ha poi guadagnato rapidamente l'attenzione nazionale ed è diventato uno dei preferiti dai fan. Dopo un po' di tempo sul ring, Johnson ha intrapreso la sua strada ad Hollywood come il Re Scorpione in La mummia - il ritorno. Per quanto riguarda il futuro, ha firmato per diversi progetti molto attesi. In ordine di tempo, lo vedremo prima in Jungle Cruise della Disney. Il film, basato sulla famosa giostra del parco divertimenti, uscirà ad agosto. Johnson è poi pronto a tuffarsi nell'universo DC nel ruolo di Black Adam. Inoltre, sarà protagonista di Red Notice, il film che lo vedrà recitare al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot.