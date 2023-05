Dwayne Johnson accusato di aver rapito una donna e i suoi bambini in una causa da 3 miliardi

Dwayne Johnson è stato accusato di rapimento in una causa da 3 miliardi: una ex collega sostiene che abbia provato a rapire lei e i suoi figli.

Lo scorso mese online sono state diffuse una serie di accuse secondo cui l'attore ed ex wrestler Dwayne "The Rock" Johnson sarebbe stato nominato in una causa per rapimento da 3 miliardi di dollari: queste dicerie si sono rivelate veritiere dopo che la presunta vittima ha ufficialmente depositato i documenti in tribunale.

L'ex wrestler della WWE Trenesha Biggers, nota principalmente con il nome d'arte di Rhaka Khan, ha recentemente depositato i suddetti documenti e la sua causa da 3 miliardi di dollari che nomina Johnson come uno degli imputati in un presunto rapimento è state resa ufficiale. Secondo quanto rivelato da Inside the Magic, la Biggers afferma che Johnson e il suo socio in affari, Dany Garcia, avevano pianificato di rapire lei e i suoi figli nel 2008.

La Biggers sostiene che i due abbiano inviato tre uomini che l'hanno portata via con la forza dalla sua casa a Tampa, in Florida. Afferma inoltre di essere stata portata in un hotel a Miami e di essere stata abusata sia fisicamente che mentalmente mentre si trovava lì e che sia Johnson che Garcia hanno minacciato di farle del male se non avesse obbedito alle loro richieste.

Alcuni degli altri imputati nominati nella causa da 3 miliardi sono: Eminem, Naomi Campbell, Michael Jordan, lo stato del Texas, la NYPD, Home Depot e persino l'FBI. I rappresentanti di Dwayne Johnson e di Dany Garcia hanno recentemente rilasciato una dichiarazione in cui "negano categoricamente qualsiasi coinvolgimento nel presunto incidente", aggiungendo che "non vedono l'ora di provare la loro innocenza in tribunale".