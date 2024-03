Duri a morire: debutta il canale free dedicato all'azione di Nexo Digital e Eagle Pictures

Debutta su Samsung TV Plus DURI A MORIRE, il canale powered by Eagle Pictures dedicato a tutti gli amanti del cinema d'azione ad alto tasso di adrenalina. Una collezione di film pensati per un'esperienza visiva mozzafiato: inseguimenti in auto, combattimenti corpo a corpo, esplosioni, sparatorie. Un luogo dove spaziare, 24 ore su 24, dalla serie True Justice con protagonista Steven Segal che interpreta Elijah Kane, capo delle forze speciali statunitensi, a Universal Soldier con Dolph Lundgren e Jean-Claude Van Damme; e ancora da The Bombing - La battaglia di Chongquing con Bruce Willis e Adrian Brody fino a Coriolanus con Gerald Butler e Ralph Fiennes per un'intera programmazione costruita attorno ai migliori film e serie d'azione.

Nato dalla collaborazione tra Nexo Digital e Eagle Pictures, DURI A MORIRE offre un'esperienza cinematografica unica, costruita attraverso un palinsesto diviso in tre sezioni: Adrenalina 100%, dedicata ai film d'azione tra combattimenti e inseguimenti al cardiopalma, War Movies, una collezione di film che raccontano le conquiste e gli scontri più epici che hanno fatto la storia, e Martial Art, un'immersione nel mondo delle arti marziali, tra karate, kung fu e tutte quelle discipline che hanno reso star del cinema atleti come Bruce Lee, Steven Seagal e Van Damme.

Nexo TV è il progetto di Nexo Digital dedicato alla distribuzione di contenuti in streaming. Accanto a Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD interamente dedicata al mondo culturale nata nel 2021, nel corso del 2023 sono nati i canali free HOUSE OF DOCS, CINEMA EXCELSIOR, LE VITE DEGLI ALTRI, EAST IS EAST cui si affianca oggi anche il quinto canale DURI A MORIRE.