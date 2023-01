Drops of God: la dramedy ispirata al manga bestseller arriva su Apple TV+

Su Apple TV+ arriva Drops of God, la nuova serie franco-giapponese tratta dal manga bestseller di Tadashi Agi e Shu Okimoto con Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita.

Apple TV+ ha annunciato oggi l'acquisizione di Drops of God, la nuova dramedy multilingue franco-giapponese di Legendary Entertainment, adattata dall'omonima serie manga giapponese bestseller del New York Times, creata e scritta dal pluripremiato Tadashi Agi, con artwork di Shu Okimoto e pubblicata da Kodansha.

Composta da otto episodi, la serie è interpretata da Fleur Geffrier ("Das Boot", "Elle") nei panni di Camille Léger e Tomohisa Yamashita ("The Head", "Tokyo Vice", "Alice in Borderland") nei panni di Issei Tomine ed è prodotta da Les Productions Dynamic in associazione con 22H22 e Adline Entertainment.

Lo show si apre con il mondo della gastronomia e dei vini pregiati in lutto perché Alexandre Léger, creatore della famosa Léger Wine Guide e figura emblematica dell'enologia, è appena morto nella sua casa di Tokyo all'età di 60 anni. Il compianto Alexandre lascia una figlia, Camille (Fleur Geffrier), che vive a Parigi e non vede il padre dalla separazione dei suoi genitori, avvenuta quando lei aveva nove anni.

Camille vola a Tokyo per assistere alla lettura del testamento di Léger e scopre che suo padre le ha lasciato una straordinaria collezione di vini, la più grande al mondo secondo gli esperti. Ma, per rivendicare l'eredità, Camille deve competere con un giovane e brillante enologo, Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), che suo padre ha preso sotto la sua ala protettrice e che nel testamento di Léger viene indicato come il suo "figlio spirituale". Ma la sua connessione con Issei è realmente solo spirituale?