Drive-Away Dolls, Margaret Qualley sulle scene di sesso:'Le ho trovate divertenti'

Le scene di sesso nei film sono da tempo argomento di dibattito, soprattutto perché gli attori spesso sottolineano come, nonostante sullo schermo siano percepite dal pubblico come appassionanti, romantiche e intense, durante le riprese l'atmosfera sia soprattutto di imbarazzo.

Ethan Coen e Aaron Wolff sul set del film A Serious Man

Margaret Qualley è tra le protagoniste del nuovo film di Ethan Coen, Drive-Away Dolls, nel quale è protagonista di diverse sequenze tra le lenzuola ma l'attrice ha raccontato di averle trovate particolarmente divertenti.

Sesso davanti all'obiettivo

In una recente intervista con la co-star Geraldine Viswanathan, Margaret Qualley ha dichiarato:"Non so, sento che queste sono state le scene di sesso più divertenti che abbia mai girato perché immagino che molte volte, nelle scene di sesso, il compito sia essere romantici, essere sexy, o qualcosa del genere. E queste scene di sesso sono semplicemente... Beh, quella di Geraldine è piuttosto sexy ma la mia è così assurda e divertente ed era solo questione di comportarsi in modo sciocco. E penso che forse sia qualcosa che le donne non riescono a fare spesso nelle scene tipiche di sesso, quindi l'ho apprezzato molto".

Venezia 2019: Margaret Qualley sul red carpet di Seberg

In Drive-Away Dolls, Jamie (Qualley) si rammarica della rottura con la propria ragazza mentre Marian (Geraldine Viswanathan) ha solo bisogno di rilassarsi e non pensare a nulla. Alla ricerca di una nuova ripartenza, le due iniziano un viaggio da Philadelphia a Tallahassee in Florida. Le cose si metteranno male quando incontreranno un gruppo di criminali. Drive-Away Dolls è il primo lungometraggio di finzione diretto in solitaria da Ethan Coen.