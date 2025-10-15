Drew Struzan, autore dei poster di Star Wars e Indiana Jones, è morto a 78 anni

L'artista Drew Struzan, che ha firmato locandine memorabili come quelle di Indiana Jones e Star Wars, è morto il 13 ottobre 2025 all'età di 78 anni.

La triste notizia è stata confermata dalla moglie Dylan Struzan, condividendo inoltre un messaggio rivolto ai fan tramite un post condiviso sui social media.

L'annuncio della morte

Alcuni anni fa Drew Struzan aveva rivelato di avere l'Alzheimer e a marzo Dylan aveva scritto su Facebook: "Drew non riesce più a disegnare o firmare cose per voi. Non si sta godendo una meritata pensione, ma piuttosto sta lottando per la sua vita".

Nell'annunciare la sua morte, su Instagram è stato dichiarato: "È con un cuore colmo di tristezza che devo dirvi che Drew Struzan ha lasciato questo mondo ieri, 13 ottobre. Sento che è importante che tutti voi sappiate quante volte mi ha espresso la gioia che provava sapendo quanto apprezzavate la sua arte".

L'artista ha realizzato i poster di film molto amati come Indiana Jones e l'ultima crociata, L'impero colpisce ancora, e Harry Potter e la pietra filosofale.

Il regista Steven Spielberg ha ricordato l'amico dichiarando: "I suoi poster hanno trasformato molti dei nostri film in mete... E il ricordo di quei film e dell'epoca in cui li abbiamo visti torna sempre alla mente, anche solo guardando le sue iconiche immagini fotorealistiche. Con il suo stile personale, nessuno disegnava come Drew".

La carriera di Struzan era stata raccontata nel documentario, diretto nel 2013 da Erik Sharkey, intitolato Drew: The Man Behind the Poster.

La vita di Struzan

L'artista era nato il 18 marzo 1947 a Oregon City e si era trasferito a soli 18 anni a Los Angeles per frequentare l'Art Center College of Design. In un'intervista Struzan aveva spiegato: "Ero povero e affamato e l'illustrazione era il percorso più breve per una fetta di pane, a differenza di esposizioni in gallerie. Non avevo nulla da bambino. Disegnavo sulla carta igienica con le matite, quella era l'unica carta che avevo intorno. Probabilmente il motivo per cui amo disegnare così tanto ora è perché era tutto quello che avevo all'epoca".

Drew aveva iniziato disegnando le cover degli album musicali ed è poi passato al cinema, iniziando nel 1977 una collaborazione con la Lucasfilm grazie al suo lavoro compiuto per il ritorno nelle sale di Guerre stellari.

Tra le locandine di cui è stato autore ci sono anche Blade Runner, La Cosa, Ritorno al Futuro, E.T., Risky Business, I Goonies, Hook, la trilogia prequel di Star Wars e, nel 2015, Il Risveglio della Forza.

Nel corso degli anni ha firmato oltre 150 poster, ma aveva sempre risposto che il suo preferito era "sempre il prossimo".