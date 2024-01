Dreams and Realities - La forza dei sogni, una nuova serie turca da oggi su Mediaset Infinity: trama e cast

Da oggi è disponibile su Mediaset Infinity, gratuitamente e in esclusiva, Dreams and Realities - La forza dei sogni, la nuova serie turca con Özge Gürel: ecco la trama e il cast.

C'è una nuova serie turca pronta a catturare l'effetto e l'attenzione del pubblico: si chiama Dreams and Realities - La forza dei sogni (Hayaller ve Hayatlar, in lingua originale) e arriva oggi su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva per l'Italia. La romantic comedy a tinte thriller prodotta da NGM conta 26 episodi, che verranno pubblicati in streaming, singolarmente, dal lunedì al venerdì.

La trama di Dreams and Realities - La forza dei sogni

Le protagoniste sono cinque giovani donne in carriera, ben istruite, che provengono dai quartieri medio-bassi di Istanbul. A differenza delle famiglie tradizionali del loro quartiere, hanno tutte grandi sogni. Che, tuttavia, non sempre corrispondono alla vita reale. Dicle ha sempre voluto conquistare il mondo dell'editoria e scrive un blog da anni, ma intanto lavora come produttrice di insegne.

Güneş ha studiato per diventare un avvocato affermato, ma per ora si occupa solo di pignoramenti. Setenay vorrebbe diventare una curatrice d'arte, ma lavora in una galleria di seconda classe. Melike sogna di costruire eleganti residenze, ma nel frattempo fatica a sbarcare il lunario affittando case. E infine Meryem che sogna una casa ai piani alti di Istanbul, ma vive nel sottostrada e lavora come contabile in uno studio legale.

Cinque donne, cinque sogni da realizzare, la ricerca dell'amore e un omicidio che cambierà tutte le prospettive.

Il cast

Dreams and Realities - La forza dei sogni vede come protagonista Özge Gürel, nota al pubblico italiano per i suoi ruoli in Mr. Wrong - Lezioni d'amore, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Cherry Season). Accanto a lei le altre quattro attrici principali: Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Boz e Beyza Sekerci.

A completare il cast maschile troviamo: Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer in Mr Wrong - Lezioni d'amore), Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz, Alican Aytekin (Seyfi di Love is in The air) e Halil Ibrahim Kurum.

A firmare la sceneggiatura Yesim Citak (già sceneggiatrice per Daydreamer - Le ali del sogno e Love is in the air, due grandi successi disponibili su Mediaset Infinity) e Yelda Eroglu.