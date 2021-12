Dragons: The Nine Realms: il nuovo trailer della serie spinoff di DreamWorks

Il trailer di Dragons: The Nine Realms è stato pubblicato da Entertainment Access assieme al poster della serie spinoff di DreamWorks.

Entertainment Access ha appena diffuso il trailer ufficiale di Dragons: The Nine Realms: la nuova serie animata prodotta da Dreamworks Animation, che entra a far parte del franchise di Dragon Trainer, assieme allo spinoff Netflix Dragons Rescue Riders.

Il breve filmato rivela il logo della nuova serie animata, mostra alcuni dei nuovi draghi e ci presenta un dragon rider totalmente inedito che cavalca un creatura molto simile a Sdentato: si tratta del protagonista della serie che, dopo essere stato salvato dal drago, assieme ai suoi amici, fa conoscenza con le altre leggendarie creature.

Dragons: The Nine Realms è una serie ambientata circa 1300 anni dopo gli eventi di Dragon Trainer, in un'era moderna nella quale i draghi sono ormai solo una leggenda. Dopo un misterioso fenomeno naturale, che viene studiato dagli scienziati di tutto il mondo, un gruppo di ragazzi giunti sul luogo scopre la verità sulle creature e sul luogo in cui erano rimaste nascoste.

I sei nuovi episodi di Dragons: The Nine Realms arriveranno il 23 dicembre sulle piattaforme streaming Hulu e Peacock, come annunciato nel poster ufficiale della serie: per quanto concerne l'Italia, la serie spinoff di DreamWorks potrebbe entrare a far parte del catalogo Star di DisneyPlus.