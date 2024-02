Aimee Lou Wood e Nick Frost tra le star del thriller Sweet Dreams

Aimee Lou Wood reciterà nel thriller Sweet Dreams, scritto e diretto da Carl Tibbetts, le cui riprese si svolgeranno a partire da ottobre. Il filmmaker, in precedenza, ha lavorato per Black Mirror ed è al lavoro sul progetto da quasi quattro anni.

Il progetto in stile Fargo

Truth Seekers: Nick Frost in una foto della serie

Sweet Dreams potrà contare su un cast composto da Aimee Lou Wood, una delle giovani star di Sex Education, Nick Frost, Paapa Essiedu, Niamh Argar e Billy Howle.

Il film viene descritto come un "Fargo britannico" e la storia inizierà quando un agente immobiliare viene truffato, subendo una perdita di un milione di sterline, dando così il via a una catena di eventi raccapriccianti e omicidi che distruggono la tranquillità della decadente cittadina balneare di Claypole. Mentre i corpi si accumulano e le bugie vengono svelate, la promessa di un futuro migliore porta a un tragico epilogo la vita e le ambizioni di alcuni sognatori fuorviati.

Nel 2020 il film era stato annunciato come in fase di sviluppo, subendo negli anni successivi importanti cambiamenti. Nel team della produzione rimangono Matthew James Wilkinson (Yesterday) e Patrick Tolan (T.I.M) per Stigma Films.